Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez, la “fourmi infatigable” fan de Son Goku qui n’a jamais perdu la foi

Mis à jour 05/08/2021 – 13:12

Elle est authentique, spontanée, expressive comme peu d’autres, bavarde, drôle, avec beaucoup de génie (c’est ce qu’elle dit même si on a du mal à la croire), espiègle et un peu indisciplinée… Elle est en partie comme une grande fille parce qu’elle pense qu’être adulte ne signifie pas perdre cette partie de l’enfance que nous devrions tous garder. Elle se définit comme une “petite fourmi infatigable”. A 39 ans, Sandra Sánchez garde l’illusion d’une débutante qui n’a encore rien gagné et a faim de manger le monde et pourtant a déjà tout gagné : l’or mondial, 6 médailles d’or européennes, une médaille d’or olympique et jusqu’à un record Guinness. Elle est même la meilleure karatéka féminine de tous les temps en kata selon la Fédération Internationale de Karaté. Et malgré un service rendu à la portée des légendes, il garde sa simplicité et son humilité habituelles. Elle, qui mesure un peu plus de 1,50 cm et qui donne parfois l’impression de se sentir petite parmi les stars du sport lorsqu’elle parle, est énorme aussi bien sur le tapis qu’en dehors.

Chaque fois qu’il parle de karaté, ses yeux brillent. “Pour moi c’est une façon de pouvoir exprimer tout mon monde intérieur et cela m’a aidé à canaliser mes sentiments, d’apprendre à les gérer et à vivre des moments difficiles aussi en dehors. Vous êtes un karatéka de 24 heures et le karaté vous rend physiquement et mentalement fort pour tout. Cela fait de moi une personne un peu meilleure chaque jour », confie-t-elle convaincue.

Une fille avec beaucoup de tempérament qui mord jusqu’aux genoux

Sa mère dit que “quand elle avait quatre ans, elle a fait une crise de colère avec trois paires de nez” parce qu’elle voulait faire du karaté comme son frère Paquito et qu’on lui avait demandé de danser. “Je pense qu’ils m’ont changé pour me faire taire. Enfant, j’étais très en colère. Les crises de colère provenaient de pleurs, de cris et même de mordre les genoux. Mes parents disaient toujours ça du moment que je me mordais moi-même et pas mon frère…”, se souvient la Talaverana en riant.

Son premier professeur a conseillé à ses parents de ne pas lui acheter de karatégui car il était sûr qu’il en aurait marre du karaté, mais ce jour n’est jamais venu. La petite Sandra était bonne dans ce domaine et a commencé à remporter des championnats de niveau club. Il se souvient encore avec émotion de sa première médaille. “C’était super petit, comme une pièce de monnaie gommeuse”dit-il en riant.

Sandra Snchez, après avoir remporté l’or.Ramn Navarro MARQUE

Puis je l’ai entraînée Javier Pinéo, clé de sa vie sportive et grand ami et professeur. “S’il y a quelque chose avec lequel je peux définir Sandra, c’est que elle a toujours été une “bug”, drôle, agitée et très très intelligente. Depuis qu’elle était petite, elle contrôlait tout ce dont elle avait besoin. Je n’ai jamais eu à contrôler ses adversaires, elle a toujours tout su d’eux, elle n’a rien raté dès son plus jeune âge. Elle a toujours été gentille, souriante et une bonne personne. Ce dernier est donné par sa famille, ce sont tous des gens merveilleux. Maintenant, il n’a perdu aucune de ces vertus, voire les a améliorées, en particulier sa grande volonté et son travail. Et quelque chose qui la caractérise aussi depuis qu’elle est petite, c’est que Elle est une défenseure des femmes et de leurs droits…Sportivement, c’est une évidence : c’est une athlète de dix ans”, précise-t-elle.

À l’âge de 20 ans, il est entré au Centre de Haute Performance de Madrid en tant que membre de l’équipe nationale de karaté, mais un mois plus tard, sa mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein et il a décidé de se rapprocher d’elle, chez elle à Talavera de la Reina. ., pour l’accompagner pendant la maladie. La Fédération à l’époque ne l’a pas soutenu et Sánchez a perdu la bourse.

Sandra Snchez, après avoir été médaille d’or.Ramn Navarro MARQUE

Lorsqu’il a terminé son diplôme universitaire en sciences du sport, et voyant que les résultats sur le tatami n’arrivaient pas, a décidé de changer de vie et il est allé vivre en Australie pour améliorer son anglais. Mais je n’ai pas mis le krate de côté, J’enseignais des cours après l’école dans un collège de Brisbane. À ce jour, il est toujours écrit par de nombreux enfants à qui il a enseigné.

Jess lui a donné la confiance et la sécurité qui lui manquaient

Mais à son retour, il a décidé de se battre à nouveau pour son rêve. Sa devise est “Ne vous lassez pas d’essayer et faites de l’impossible une réalité”. Et pour l’essayer, il était clair que je devais dire avec l’aide de Jess del Moral, “ce professeur prestigieux que tout le monde idolâtrait. Encore et encore je reçois leurs refus de s’entraîner. J’ai utilisé toutes les ressources qui étaient en mon pouvoir, err err, jusqu’à ce qu’après plusieurs tentatives il me donne enfin la possibilité d’accéder à sa salle de sport. Consciencieusement et avec persistance, personne ne me bat“, Il dit.

Un jour pour la mettre à l’épreuve Je lui ai passé le planning des entraînements et le 1er janvier il a eu une séance à 8h du matin. Sandra l’a appelé en pensant qu’il n’avait pas réalisé que lundi était le Nouvel An. “Pensez-vous que ça me manque ? Les arbitres quand ils vous verront sortir sur le tatami ne sauront pas si c’était le jour 1, le jour 2 ou si vous deviez vous reposer. Ils ne verront que ce que vous faites à ce moment-là.” il a dit.

Sandra Snchez pose pour MARCA.NGEL RIVERO

Chaque fois qu’ils la faisaient douter, Pineo et Del Moral lui disaient : « Je sais que tu le vaux bien » et lui donnaient la force de se battre. Encore aujourd’hui, avant de sortir sur le tatami, Del Moral lui rappelle toujours qu’elle est la meilleure. “Ça m’a fait croire en moi”, reconnaît Snchez, qui adore Son Goku et la série Dragon Ball, qu’elle a vue enfant avec son frère Paquito. Ils ont joué dans le salon de la maison pour imiter le protagoniste, se lançant des ondes vitales. Lors d’un voyage au Japon il y a des années, il a acheté les sept boules de dragon qu’il porte toujours dans son sac à dos en guise de talisman.

Vous vous confiez au test olympique de BRAND avant les Jeux qui S’il gagnait une médaille, peut-être qu’il tatouerait les anneaux olympiques. “Maintenant que Jess ne m’écoute plus,” dit-elle presque dans un murmure. La médaille l’a déjà.