Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez se bat pour la première médaille d’or olympique du karaté

Mis à jour 05/08/2021 – 05:30

Sandr Snchez a été reçu sous les applaudissements pour tous les bénévoles des JO de Tokyo qui se trouvaient dans la zone où la presse est servie après avoir concouru. Applaudissements d’admiration dans un pays comme le Japon, berceau du karaté et qui apprécie tant ce sport. Les Espagnols disputeront dans quelques heures (12h50 en Espagne) la première finale olympique de l’histoire de cet art martial contre Kiyou Shimizu, la grande star locale. Tous deux sont allés en finale avec le même score : 27,86. L’Espagnole, qui n’a pas quitté le podium depuis janvier 2015, a ajouté sa 55e médaille consécutive et, sans aucun doute, la plus spéciale.

“En ce moment, je me sens heureux, excité et nerveux. Je suis plus nerveux que lorsque je faisais les katas. Je sens beaucoup de choses dans mon ventre et dans ma tête« Il a avoué dès qu’il a quitté le tatami et avant de partir pour le village olympique manger et se reposer un moment physiquement et mentalement pour arriver « avec les batteries chargées jusqu’au final.

En ce moment je ressens du bonheur, de l’excitation et des nerfs Sandra Snchez, meilleure combattante de karaté de tous les temps

Il est arrivé tôt le matin au Nippon Budokan, le sanctuaire des arts martiaux où le judo et le karaté ont fait leur première olympique aux Jeux de 1964 à Tokyo. ” Je pensais juste que le jour était enfin venu. ” Je suis venu avec la responsabilité de vouloir atteindre la finale, mais j’étais tellement confiant dans tout ce que nous avons formé… C’est comme quand vous allez à l’examen et que vous savez tout. Ce que je voulais, c’était sortir sur le tapis pour le faire, j’avais cette anxiété. Je voulais vraiment concourir mais sans plus de nerfs qu’en d’autres occasions, ce que j’ai ressenti c’était de l’émotion“, avoue-t-il.

Excitation d’être arrivée jusqu’ici, sur un tatami olympique, après de nombreuses années où ils lui ont dit qu’elle était bonne mais pas assez. Elle a réussi à s’autoproclamer championne d’Espagne pour la première fois en 2015, à l’âge de 32 ans, et depuis elle n’a cessé d’engranger des succès : six fois champion d’Europe, or du monde (Madrid, 2018) et cinq fois vainqueur du circuit mondial. « L’échec est la clé du succès », dit-il souvent. Ses échecs l’ont rendue encore plus forte.

Le début du rêve

Le talaverana obtenu le meilleur score des huitièmes de finale du Groupe A -cinq concourent- à la fois avec leur kata Kururunfa (27,26) et avec le Suparinpei (27,60). Au total, 27,43 points qui en font le leader incontesté.

Dans le tour de qualification pour entrer dans la lutte pour les médailles également Il a battu ses deux rivaux avec son kata préféré, le Papurem, ce qui lui a valu son meilleur score de la matinée : 27,86. Sandra était en finale olympique, assuré la onzième médaille pour l’Espagne, 12 comptant avec celle du football, et affrontera Shimizu, en finale attendue, qui était aussi la meilleure des deux premières manches du groupe B.

“Je veux que nous puissions tous les deux faire notre meilleur kata sans erreur et que le meilleur gagne”, a-t-il déclaré avec le même esprit sportif qu’il affiche toujours.

Je veux que nous puissions tous les deux faire notre meilleur kata sans erreur et que le meilleur gagne Sandra Snchez, meilleure karatéka espagnole de tous les temps

Les deux visages de Sandra

Son sérieux en compétition, avec des yeux de défi pour intimider son rival imaginaire et un sourire impénétrable, contrastent avec sa chaleur en dehors de lui, avec son sourire éternel, ses blagues, son énergie débordante et son authenticité. A 39 ans, il garde la même illusion que quelqu’un qui vient de débuter. Passer tant d’années aux portes du podium l’a rendue plus forte et lui a également appris à apprécier chaque étape du chemin.

“Ces années ont été comme des montagnes russes d’émotions”, avoué.

Il conçoit le kata comme un moyen de transmettre son grand monde intérieur aux autres et aussi comme un moyen de gérer sa « mauvaise humeur », un génie qui dit qu’il l’a depuis qu’elle est enfant, mais que traiter avec elle est difficile même à deviner. Mais Ce génie est celui qui l’a fait ne pas abandonner lorsque ses parents ont engagé son frère Paquito au karaté et elle à danser quand elle avait quatre ans. Sandra voulait juste être avec son frère et ne s’est pas arrêtée jusqu’à ce qu’ils aient cédé, même s’ils pensaient qu’il allait bientôt se fatiguer. Aujourd’hui, Paquito “a transformé sa maison en village olympique” pour suivre l’acte de sa sœur.

Loin, très loin, sont les jours où elle a quitté la RCA à Madrid un mois après avoir obtenu la bourse pour être avec sa mère pendant qu’elle a vaincu le cancer du sein et qu’il lui a coûté de quitter l’équipe nationale avec l’ancienne Fédération. Trop les jours où il a dû émigrer en Australie mettant de côté sa carrière de karaté pour apprendre l’anglais et se concentrer sur l’enseignement du karaté aux enfants. Loin sont les conversations avec Jess del Moral, son entraîneur et aujourd’hui mari aussi, pour essayer de le convaincre de la former. Et cette étape est très loin à Dubaï alors qu’en Espagne ils n’y croient pas.

Aujourd’hui, c’est une référence internationale dont toute l’Espagne est fière. “Merci à toutes les personnes qui sont restées éveillées tard pour me voir. Je me sens très aimée”, a-t-elle déclaré avec un grand sourire et de la gratitude.