Kardashian-Jenners essaie de bloquer le dernier mouvement juridique de Blac Chyna

La bataille juridique entre Rob Kardashian et Blac Chyna fait à nouveau appel aux Kardashian-Jenner. Avant le procès de février 2022 concernant les allégations de coups et blessures de Rob contre son ancienne fiancée, Chyna a assigné à comparaître d’autres membres de la famille L’incroyable famille Kardashian pour de nouvelles dépositions.

Cependant, E! News rapporte que les avocats de Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Kylie Jenner ont déposé des documents judiciaires le 14 décembre demandant au juge d’annuler les citations à comparaître demandées par le mannequin, dont le vrai nom est Angela White. « Les citations à comparaître doivent être annulées car elles présentent une gêne, un embarras, une oppression et un fardeau injustifiés pour les non-parties qui ont déjà été examinées de manière exhaustive par Mme White dans l’affaire connexe », ont déclaré les avocats de la célèbre famille dans des documents judiciaires obtenus. par la sortie. « Mme White n’a aucune raison de vouloir déposer à nouveau ces non-parties sur les mêmes questions, à part harceler et accabler les Kardashian/Jenners et générer des gros titres obligeant les non-parties à déposer cette requête. »

Les avocats appelés à comparaître de Chyna demandent un « abus du processus de découverte » et ont fait valoir que, parce que les Kardashian-Jenner sont occupés par des engagements commerciaux et professionnels, il serait « excessivement perturbateur et fastidieux de forcer leurs dépositions supplémentaires à avoir lieu sur une si courte durée. remarquer. »

L’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a dit à E! News en réponse, « Angela White demandera respectueusement au tribunal de première instance d’exécuter les citations à comparaître. Les Kardashian/Jenner ne sont pas au-dessus des lois. En effet, même les personnes qui dirigent des « entreprises milliardaires » (pour citer les documents judiciaires Kardashian/Jenner ) doit se conformer aux pouvoirs d’assignation valides des cours supérieures de Californie. »

Ce fut une bataille désordonnée au tribunal entre Chyna et Rob, qui étaient ensemble de 2016 à 2017, accueillant Dream, sa fille de 5 ans, lors de leurs brefs fiançailles. En 2017, Rob a poursuivi Chyna, alléguant qu’il avait commis des violences domestiques contre lui en décembre 2016, mais les avocats de Chyna ont nié toutes les allégations contre le modèle.

En novembre 2017, Chyna a ensuite déposé des documents judiciaires contre Kris, Kim, Khloe et Kylie, alléguant qu’ils avaient menti au sujet de son agression contre Rob à E! dirigeants afin de fermer une deuxième saison de Rob & Chyna. Le procès de Rob est prévu pour le 23 février, et une audience pour répondre aux demandes d’assignation de Chyna est prévue pour le 7 janvier.