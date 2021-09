Kareem Abdul-Jabbar attend déjà LeBron James : “Je suis excité”

in

James Lebron est sur le point d’entamer sa 19e saison en NBA. Votre grand objectif ne sera autre que d’obtenir votre deuxième bague avec Les Lakers de Los Angeles et le cinquième de sa carrière déjà couronnée de succès. Cependant, à un niveau particulier, LeBron a toujours un objectif dans sa carrière qui élargirait encore sa légende : passer à Kareem Abdul Jabbar devenir le meilleur buteur de l’histoire de la NBA.

C’est quelque chose qu’il n’a pas pu réaliser avant la saison 2022/23. LeBron James est actuellement troisième sur la liste avec 35 367 points (27 en moyenne). Il est à un peu plus de 1500 points de Karl Malone (25 en moyenne) et 3020 de Kareem (24,6 en moyenne). Ainsi, avec une moyenne d’un peu plus de 18 points au cours des deux saisons suivantes, LeBron rattraperait la Légende. S’il n’a pas de blessure, il est clair qu’il va l’avoir : il l’a à portée.

Kareem, ravi

Dans une récente interview avec un collègue de CBS Sports, Abdul-Jabbar était ravi que LeBron James puisse battre son record de tous les temps :

“Je suis ravi de voir cela se produire. Je ne vois pas les records comme une réalisation personnelle, mais comme une réalisation humaine. Si une personne est capable de faire quelque chose que personne n’a fait, nous avons tous l’opportunité de le faire. Cela est une source d’espoir et d’inspiration. Roger Bannister est tombé en dessous de quatre minutes sur le mile en 1954. Depuis lors, non seulement 1 400 coureurs ont battu ce temps, mais le nouveau record est de 17 secondes. Nous gagnons tous lorsqu’un record est battu et si LeBron brise le mien. Je serai là pour vous encourager. “