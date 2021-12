Kareem Abdul-Jabbar et son représentant se prononcent contre le prochain spectacle des Lakers de HBO

Une nouvelle émission sur les Lakers de Los Angeles arrive sur HBO, et une légende des Lakers n’en est pas contente. Kareem Abdul-Jabbar est représenté dans le spectacle, qui s’intitule Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Matthew Belloni de Puck a parlé à Abdul-Jabbar de la série et a déclaré qu’ils auraient dû demander aux personnes qui l’ont vécue de raconter l’histoire.

« Bien que je respecte le droit des autres artistes de choisir leurs sujets, je pense que l’histoire des Showtime Lakers est mieux racontée par ceux qui l’ont réellement vécue, car nous savons exactement ce qui s’est passé. » Winning Time raconte l’histoire de la dynastie des Lakers dans les années 1980. L’émission aurait dépeint les Lakers et l’équipe sous un jour négatif, et la ligue ne veut rien avoir à voir avec la série.

La représentante de longue date d’Abdul-Jabbar, Deborah Morales, n’est pas satisfaite de la série. « Quand le gars qu’ils ont choisi pour jouer Kareem a eu le rôle, il était super excité et m’a tendu la main », a-t-elle déclaré à Belloni « Je ne pense pas qu’il ait réalisé la réponse qu’il allait obtenir, ce qui n’était pas très joli! » Morales a également noté qu’il y aurait un contrecoup avec le spectacle. Elle a déclaré: « Je ne pense pas que quiconque a accepté un rôle dans l’un de ces personnages sera adopté par quiconque dans la NBA ou l’un des joueurs ou l’un de leurs amis – et j’espère certainement que je ne rencontrerai jamais personne associée avec ce spectacle. »

John C. Reilly joue dans Winning Time dans le rôle de Jerry Buss, le propriétaire de longue date des Lakers décédé en 2013. La série comprend également Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson , Dr Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young avec Rob Morgan et Sally Field.

Belloni a également signalé un drame derrière le casting de Buss. Il y a des rapports contradictoires selon lesquels Will Ferrell a été choisi pour jouer Buss mais a ensuite été confié à Reilly. Belloni a dit que ce n’était pas vrai, mais Ferrell voulait jouer Buss. Et bien que Reilly ait obtenu le rôle, il n’était pas non plus le premier choix. Michael Shannon a été choisi pour jouer Buss en août 2019, mais a été licencié après avoir échoué à la lecture.