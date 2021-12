Kareem Abdul-Jabbar fustige LeBron James pour un mème COVID-19 « non informé »

LeBron James a récemment publié un mème COVID-19, et Kareem Abdul-Jabbar l’a poursuivi pour cela. Juste avant Noël, James a publié le célèbre mème de Spider-Man qui montre trois Spider-Men se pointant du doigt. Mais ce qui a rendu le mème intéressant, c’est qu’un Spider-Man était étiqueté rhume, un était étiqueté grippe et l’autre était étiqueté COVID, avec James sous-titrant: « Aidez-moi, les amis. »

Abdul-Jabbar a appelé James pour le membre dans sa dernière chronique SubStack. « L’implication du mème est que LeBron ne comprend pas la différence entre ces trois maladies, même après toutes les informations qui ont été présentées dans la presse. Eh bien, puisqu’il a demandé, permettez-moi de l’aider en lui expliquant la différence – et comment savoir cela différence pourrait sauver des vies, en particulier dans la communauté noire », a écrit la légende de la NBA.

Abdul-Jabbar a poursuivi en rapportant des faits sur la vaccination. « Comme le montrent certains des commentaires qui applaudissent le message de LeBron, il a apporté son soutien à ceux qui ne se faisaient pas vacciner, ce qui aggrave la situation en reportant notre santé et notre reprise économique », a-t-il écrit. « Le CDC rapporte que ceux qui ne sont pas vaccinés sont 9 fois plus susceptibles d’être admis à l’hôpital et 14 fois plus susceptibles de mourir de COVID que ceux vaccinés. Le nombre augmente jusqu’à 20 fois plus que quelqu’un qui a reçu un rappel En publiant le mème non informé, LeBron a encouragé l’hésitation face au vaccin qui met des vies et des moyens de subsistance en danger. »

James, qui a reçu le vaccin COVID-19, a d’abord hésité à se faire vacciner. « Je ne parle pas des autres et de ce qu’ils devraient faire », a déclaré la star des Los Angeles Lakers. « Nous parlons de corps individuels. Nous ne parlons pas de quelque chose de politique, de racisme ou de brutalité policière. Je ne pense pas que je devrais personnellement m’impliquer dans ce que les autres font pour leur corps et leurs moyens de subsistance … Je sais ce que je l’a fait pour moi et ma famille …

Selon Fox News, il y a 100 joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA avant Noël. La ligue a récemment demandé à chaque équipe d’organiser un événement de rappel pour les joueurs, le personnel et les membres de la famille d’ici le 31 décembre. Il n’est pas prévu de suspendre la saison en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.