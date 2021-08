Kareem Abdul-Jabbar : “Je n’aime pas regarder la NBA actuelle”

Nouvelle ou ancienne école ? En NBA, il semble impossible de ne pas opter pour un. D’un côté, il y a les partisans de l’époque actuelle ; mais l’autre, ceux qui, déçus par la dynamique naissante du jeu, regrettent les temps passés. Profiter des deux, ce qui peut aussi se faire, semble être l’exception. Les fans et les joueurs donnent constamment leur avis. “Je n’ai pas vu une NBA aussi mauvaise que celle-ci”, est venu assurer Charles Barkley. “Si Jordan jouait aujourd’hui, il marquerait 45 points par match et la ligue se plaindrait”, poursuit Shaquille O’Neal. En revanche, des voix comme Kevin Garnett, qui a rencontré cette saison après une importante vague de critiques de la concurrence qui prévaut aujourd’hui. “Je ne pense pas que les joueurs d’il y a 20 ans puissent jouer aujourd’hui. Le jeu est à un autre niveau”, a-t-il déclaré.

Trois parmi tant d’autres. Une liste éternelle qui, au fil des années et des nouvelles manières de jouer, ne fait que s’allonger. Dans celui-ci, des légendes telles que Kareem Abdul-Jabbar, l’un des derniers protagonistes à se positionner. Dans des déclarations récupérées par The Universe Galaxy et Basketball Network, l’ancien joueur des Milwaukee Bucks et des Los Angeles Lakers est clair : “Aujourd’hui, les équipes peuvent réaliser plus de 20 tirs à trois points en une seule mi-temps. Tir à faible pourcentage, la nature du jeu ça change, c’est différent. Je n’aime pas vraiment le regarder, mais je pense que les fans l’aiment, donc ça va continuer à faire partie de ce sport », dit-il. Dans le même temps, interrogé sur les similitudes possibles entre les Showtime Lakers, dont il faisait partie, et les Warrios de la récente dynastie, il est franc: “Je pense que c’est une mauvaise analogie. Ce sont des manières différentes de jouer des deux côtés du terrain. Showtime est né de l’intérieur ; les Warriors, en revanche, n’ont pas un grand pouvoir à l’intérieur.”

Parlant, 6 anneaux et 6 MVP, 19 All Star, 15 All NBA… Une carrière classée parmi les meilleures de l’histoire et développée entre 1969 et 1989. Depuis lors jusqu’à aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Comme Kareem lui-même le souligne, le triple est certainement ce qui définit le mieux l’ère actuelle, mais pas la seule chose. Aujourd’hui est un moment de transformation constante, du sens le plus strict au plus concret. Les positions sur la piste sont devenues floues et, par conséquent, La spécificité des rôles s’est perdue au profit d’un plus grand éventail de possibilités personnelles. Les grands hommes doivent être capables de menacer à longue distance et bon nombre des extérieurs les mieux notés sont ceux qui peuvent défendre diverses positions. Le monde à l’envers. Cela peut arriver à voir les étoiles d’autrefois.

Parallèlement à cela, l’un des éléments les plus déterminants du «nouveau basket-ball» est le rythme, apparemment inexorable dans son augmentation, mais quelque peu trompeur. Sans aller plus loin, les saisons 73-74 et 77-78 sont celles avec les records de rythme les plus élevés, le nombre de possessions par 48 minutes. Un style, une façon d’appréhender le basket qui, justement, a catalysé les Lakers des années 80. Dans un regard approfondi sur l’histoire, la tendance générale est celle qui conduit à jouer de plus en plus de possessions pendant les matchs, mais il faut arriver aux positions 17. et 19 pour retrouver les deux dernières saisons jouées. La clé, sûrement, est dans leur utilisation : sur les 2,8 triples tentés en 1980, saison de sa mise en œuvre, il est passé à 15,3 en 1995, un tournant (9 et 9,9 les campagnes précédentes), et à 34,6 lors de la dernière, un record. Une partie de l’essence nouvelle se trouve dans cette plus grande augmentation de l’importance du périmètre et dans les nouveaux systèmes défensifs, punis par le vertige de la longue distance.

Lors des dernières finales de la NBA, Kareem a assisté au Fiserv Forum, le pavillon des Bucks, pour encourager la franchise du Wisconsin. Un demi-siècle plus tard, l’équipe de cerfs a eu l’opportunité de réaliser leur deuxième bague de l’histoire. Le premier qu’ils avaient réalisé, justement, avec Kareem, toujours Lew Alcindor, et Oscar Robertson, lui aussi critique du basket actuel. Et là, précisément, ils ont pu expérimenter à la première personne « le côté le plus pur » de l’ère nouvelle. Des Bucks qui, cette saison, ont signé le record de triplés réalisés en un match (29) et qui se sont classés deuxièmes en termes de rythme. Et ils ont vu un pivot, comme Brook López, qui représente comme personne d’autre l’évolution des intérieurs ces dernières années : après n’avoir essayé aucun triple lors de ses premières saisons, il en a tiré quatre avec un taux de réussite de 33,8%. Tout cela, dans une campagne dans laquelle, après 21 ans, un cinq est revenu pour remporter le MVP. D’O’Neal à Nikola Jokic… pour lancer une nouvelle tendance, une nuance de plus ? Qui sait. Milwaukee, en tant que l’un des porte-drapeaux du nouveau style, a triomphé et Kareem et Robertson ont reçu des applaudissements massifs. Car les tendances peuvent changer, mais les légendes restent.