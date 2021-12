Kareem accuse LeBron pour sa danse des « grosses boules »

Le match entre les Indiana Pacers et les Los Angeles Lakers le 25 novembre fait parler tout le monde. Long et dur. C’est cette réunion au cours de laquelle En pleine extension LeBron James a arrêté le jeu pour dénoncer les insultes reçues par deux supporters assis au premier rang et demander qu’ils soient expulsés du pavillon. Il est apparu plus tard que ce qu’ils avaient dit à la star, entre autres, était qu’ils s’attendaient à ce que Bronny, leur fils aîné, meure dans un accident de la circulation.

Mais ce n’était pas la seule polémique dans laquelle le numéro 6 des Lakers était impliqué. LeBron a célébré l’un de ses paniers avec une danse dans laquelle il a fait semblant de tenir de gros testicules. Les grosses boules dansent, comme il a été baptisé à l’époque où Sam Cassell l’a rendu célèbre. La NBA a infligé une amende de 15 000 $ à l’attaquant de Los Angeles. Mais bien que plus de dix jours se soient écoulés depuis cela, il y a ceux qui avaient encore quelque chose à dire à ce sujet.

Il s’agit de Kareem Abdul-Jabbar, qui a expliqué dans une vidéo ce qu’il pensait de la célébration. Et il n’est pas vraiment content : « Gagner me suffit. Pourquoi avez-vous besoin de faire une danse stupide, enfantine et irrespectueuse avec l’autre équipe ? Cela n’a pas de sens. Les plus grands de l’histoire ne dansent pas. »

Ce n’est pas la première fois que Kareem attaque LeBron cette saison. Il s’est déjà positionné face à l’actuel joueur des Lakers quand il a dit que la décision de chacun de se faire vacciner était personnelle. Puis la légende dit que « cette fois LeBron a tort et leur erreur peut être mortelle, surtout pour la communauté noire. »