Kareem, contre les anti-vaccins : “Soit on le met, soit on le retire”

La saison 2021/22 du NBA, qui a moins d’un mois pour le coup d’envoi officiel, vise à être le premier dans lequel la normalité revient dans les pavillons après deux saisons affectées par la pandémie mondiale de la COVID-19[feminine.

Cependant, il existe un petit groupe de joueurs qui semblent s’opposer à “l’obligation” de la NBA elle-même de se faire vacciner afin de jouer les jeux de la compétition. Dans certains États américains, ceux qui n’auront pas subi les doses correspondantes contre le coronavirus ne seront pas autorisés à concourir.

Contre ce petit groupe de joueurs (pour l’instant on sait qu’il s’agit de Kyrie Irving, Andrew Wiggins et Jontahan Isaac, à défaut d’un peu plus), a affronté l’ancien joueur et légende historique de la NBA, Kareem Abdul Jabbar, dans ses dernières déclarations :

“La NBA devrait insister encore plus pour que tous les joueurs soient vaccinés. Soit se faire vacciner, soit être retiré de leurs équipes respectives”, a déclaré Abdul-Jabbar. “Il ne devrait y avoir aucune place pour les joueurs qui sont prêts à risquer la santé et la vie de leurs coéquipiers, du personnel et des fans simplement parce qu’ils ne peuvent pas comprendre la gravité de la situation.”

La fausse représentation permet seulement aux autres d’attaquer les hommes de paille, et non de raisonner avec les vraies idées et le cœur de leurs semblables. ça n’aide personne ! Le vrai journalisme se meurt ! Je crois que c’est votre droit donné par Dieu de décider si prendre le vaccin est bon pour vous ! Période! Plus à venir – Jonathan Isaac (@JJudahIsaac) 26 septembre 2021

Attaque directe sur Irving et Wiggins

“Ces joueurs ne sont pas à la hauteur d’être une célébrité. Les athlètes ne sont pas obligés d’être les porte-parole du gouvernement, c’est simplement une question de santé publique. En n’encourageant pas les gens à se faire vacciner, ils les aident à multiplier les décès”.