Kareem en a marre de LeBron : « Son erreur pourrait être mortelle »

Suivez la sainete. La question des anti-vaccins continue d’être le pain et le beurre d’une NBA qui n’a pas su maîtriser la vague hostile qui s’est installée autour d’elle. Et les joueurs, avec une autonomisation en décubitus dorsal, qui a atteint des sommets que l’on croyait autrefois insurmontables., ils ont soulevé un discours qui n’a rien à voir avec l’aspect social qu’ils ont toujours, ou du moins ces derniers temps, pris. LeBron James a évoqué il y a quelques jours ses soupçons autour de la vaccination avec une certaine ambiguïté et ambivalence, et ce fait n’est pas passé inaperçu des joueurs actuels ou des légendes déjà à la retraite, qui ont fait part au Roi de son attitude à cet égard.

D’abord c’était Enes Kanter, et maintenant c’est Jabbar qui a battu la star des Lakers. Six fois champion NBA et autant de MVP de la saison, le centre est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et a mené, depuis sa retraite, le récit social et culturel qui a enveloppé la compétition, ainsi que sa spectaculaire lutte raciale. Et précisément à cause de ce fait, il a voulu donner une touche à un LeBron qui est l’une des plus grandes références de la communauté noire aux Etats-Unis. Une communauté qui, rappelons-le, a moins accès à la vaccination et y est plus sensible, en raison de l’inimitié avec un système qui les a exploités et de la méfiance qu’il génère.

« Je suis un grand fan de LeBron James, en tant que l’un des plus grands basketteurs de tous les temps et en tant qu’humanitaire soucieux de l’injustice sociale. J’ai écrit vos éloges à plusieurs reprises dans le passé et je le ferai certainement à l’avenir.. Je l’admire et l’aime. Mais cette fois, LeBron a tout simplement tort, et son erreur pourrait être mortelle, en particulier pour la communauté noire », a déclaré Kareem dans Substack, où il s’en est pris au joueur des Lakers. Ses paroles rejoignent d’autres déjà prononcées ces jours-ci et ils correspondent à un sentiment qui remarque une chose : les joueurs ont été exposés.

Avec 95% des NBA vaccinés, il ne manque que Kyrie, une autre référence (différente et avec ses affaires, mais référence), pour que tout le monde tombe. Cependant, la marque que ces jours ont laissée a appauvri leur discours social. Si les joueurs se responsabilisent, disent-ils, ils doivent le faire pour tout. Et s’ils mènent un combat, ils doivent le faire jusqu’au bout. Maintenant, sa position est remise en question car Adam Silver attend avec impatience le début de la saison régulière et oublie un sujet qui dure trop longtemps. Et avec un as dans sa manche qui fait mal à l’ouvrier ; dans ce cas, le basketteur. Le sujet est le suivant : la prochaine fois que les joueurs voudront mener un combat… seront-ils écoutés ? Le coronavirus a fait des ravages et certaines positions peuvent détériorer une image en cours face à l’opinion publique. Vous savez, cet endroit où les batailles qui décident des guerres sont gagnées et perdues.