Kareena Kapoor Khan sera le visage de WOW Life Science

WOW Life Science a collaboré avec Kareena Kapoor Khan en raison de son affinité pour un mode de vie naturel, holistique et sain, a déclaré la société

La marque de soins de la peau et de bien-être, WOW Life Science, a nommé Kareena Kapoor Khan comme nouveau visage de son vinaigre de cidre de pomme biologique. Kareena rejoint la marque en tant que troisième et dernière ambassadrice de la marque pour l’entreprise. Plus tôt l’année dernière, l’actrice Bhumi Pednekar et Disha Patani ont été désignées ambassadrices de la marque pour les gammes de soins de la peau et des cheveux, respectivement.

« WOW Life Science a collaboré avec Kareena Kapoor Khan parce que son affinité pour un mode de vie naturel, holistique et sain résonne parfaitement avec l’attribut naturel du vinaigre de cidre de pomme biologique WOW Life Science, un produit destiné à adopter un mode de vie sain. Elle est l’icône parfaite pour approuver notre vinaigre de cidre de pomme en tant que boisson santé », a déclaré la société dans un communiqué.

« J’ai toujours été passionnée par le bien-être et pour cela je préfère les ingrédients naturels de base. Je suis heureuse d’être associée à WOW car c’est l’une des rares marques qui nous apporte constamment le meilleur de la nature et c’est le besoin du moment », a déclaré Khan à propos de son association avec la marque.

« Kareena est une source d’inspiration pour tant de personnes avec les rôles variés qu’elle joue avec le bon équilibre. Nous n’aurions pas pu trouver une meilleure personnalité pour notre vinaigre de cidre de pomme. Aujourd’hui, elle est également un facteur d’influence sur la forme physique et ses mises à jour motivent ses fans et ses abonnés à mener une vie saine et heureuse. Les consommateurs se tournent vers les produits naturels, ce qui constitue le cœur de notre marque depuis sa création et nous visons uniquement une extension plus holistique de nos offres dans les jours à venir », Manish Chowdhary, co-fondateur, WOW Life Science , déclaré.

Lire aussi : Dentsu International nomme Merlee Jayme au poste de directrice de la création en Asie-Pacifique

À lire aussi : Aurelia cordes chez Alia Bhatt en tant qu’ambassadrice de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.