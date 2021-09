Karen Carpenter chante “Superstar”, alors qu’elle en devient une

Bonnie Bramlett et Léon RussellLa composition évocatrice de 1969 “Superstar” avait beaucoup d’histoire avant même que Richard et Karen Carpenter n’enregistrent leur version au début de 1971. Mais l’interprétation sophistiquée de les charpentiers deviendrait l’interprétation pop définitive de la chanson qui a pris sa révérence en tant que nouvelle entrée la plus élevée du Billboard Hot 100 pour la semaine du 4 septembre 1971.

Delaney & Bonnie avaient enregistré la première version de la chanson fin 1969, avec Eric Clapton ajoutant de subtils détails de guitare. Il n’est sorti que sur la face B de leur single atlantique “Comin’ Home”, qui a culminé à la 84e place aux États-Unis mais a atteint la 16e place au Royaume-Uni, crédité à Delaney & Bonnie and Friends avec Eric Clapton. A cette époque, la chanson s’appelait “Groupie (Superstar)”.

En 1970, quand Joe Cocker embarqué dans son célèbre Visite Mad Dogs & Englishmen, Leon Russell était son chef d’orchestre, et Rita Coolidge a reçu le feu des projecteurs pour interpréter la chanson qui était désormais connue sous le nom de “Superstar”. Tout cela était avant que les Carpenters ne se l’approprient, avec l’aide du hautbois plaintif d’Earle Dumler, de Joe Osborn à la basse et du prolifique batteur de session Hal Blaine.

Richard Carpenter n’était pas au courant des versions Delaney & Bonnie ou Mad Dogs. Mais il a été attiré par la chanson lorsqu’il a entendu Bette Midler, avant même qu’elle n’ait jamais atteint les charts, l’interpréter dans le Tonight Show de la télévision américaine. Elle l’a inclus sur son premier album The Divine Miss M, puis l’enregistrement du duo est devenu une partie de leur troisième album éponyme, sorti en mai 1971.

Les Carpenters sortaient d’un énorme succès américain n ° 2 de l’album avec « jours et lundis de pluie » et étaient bientôt sur un autre gagnant. “Superstar” est entré dans le Hot 100 à un n ° 49 confiant, au cours d’une semaine qui comprenait également de modestes nouvelles entrées pour Joni Mitchell“Carey” et “Military Madness” de Graham Nash. Il n’a fallu que six semaines pour monter au n°2, où il est resté deux semaines, garé derrière Rod Stewart‘s « Maggie May »/« Raison de croire ». Il est entré dans le Top 10 au Japon et au Canada, et au Royaume-Uni, il est devenu leur troisième succès et leur deuxième Top 20, à la 18e place.

La réinterprétation de la chanson par Bonnie Bramlett figurait sur son album de 2002 I’m Still The Same. En 1983, la version épique de Luther Vandross faisait partie d’un medley avec le tube d’Aretha Franklin “Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do)”. Il y avait une lecture par la chanteuse britannique Elkie Brooks, de son grand vendeur Pearls de 1981, et une improbable par des héros du rock indépendant la vive jeunesse, extrait de l’album hommage de 1994 If I Were A Carpenter.

