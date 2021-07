Karen Gillan aimerait continuer à jouer à Nebula après Guardians of the Galaxy Vol.3 ⋆ .

Bien que l’écrivain et réalisateur James Gunn ait déclaré que gardiens de la Galaxie Vol.3 sera son dernier volet dans la franchise Marvel et l’acteur de Drax Dave Bautista a suggéré qu’il quittera le rôle après le prochain film, il semble que l’acteur de Nebula Karen Gillan ne soit pas prêt à passer à autre chose de si tôt.

« J’aime tellement mon personnage. Je suis en quelque sorte obsédé par elle », a déclaré Gillan dans une interview avec The Hollywood Reporter. «Je prends tellement de plaisir à jouer un personnage qui est vraiment éloigné de moi-même. Mais je me sens aussi très investi émotionnellement en elle à travers tout ce qu’elle a vécu avec Thanos et tout ça. J’aimerais donc continuer le voyage du personnage. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait vraiment sans James ou Dave, mais j’aime vraiment la jouer, donc je n’ai pas hâte de finir.

Jusqu’à présent, Gillan a joué à Nebula dans les deux gardiens de la Galaxie des films ainsi que Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie, et est actuellement sur le point de reprendre son rôle dans le quatrième volet de la Thor la franchise, Thor : Amour et Tonnerre, aux côtés de Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista et Sean Gunn – dont la sortie est prévue le 6 mai 2022.

VOIR AUSSI: Karen Gillan dit “il y avait des larmes complètes” après avoir lu le script Guardians of the Galaxy Vol.3

gardiens de la Galaxie Vol.3 est actuellement prévu pour commencer la production plus tard cette année pour une version 2023. Alors que les détails de l’intrigue pour Vol.3 sont gardés secrets, il est prudent de supposer que tous les Gardiens reviendront, y compris Chris Pratt en tant que Star-Lord, Dave Bautista en tant que Drax, Vin Diesel en tant que Groot, Bradley Cooper en tant que Rocket Raccoon, Pom Klementieff en tant que Mantis, Sean Gunn comme Kraglin et Rocket Raccoon, et Karen Gillan comme Nébuleuse.