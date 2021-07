Les co-fondateurs d’AdaptiLab James Wu (à gauche) et Allen Lu. (Photo des stars de la technologie) La startup de Seattle AdaptiLab a vendu sa plate-forme d’entretiens techniques à CoderPad et ses fondateurs prévoient de lancer une autre nouvelle entreprise. Fondé en 2018, le logiciel d’AdaptiLab aide les responsables du recrutement à interviewer des candidats pour […] More