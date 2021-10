Karen Khachanov obtient une place en huitièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Adrian Mannarino

27/10/2021

Karen Khachanov, Russe, numéro 30 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg pour 6-3 et 6-3 en une heure et vingt-huit minutes au joueur de tennis français Adrien mannarino, numéro 50 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Les données du match montrent que le Russe a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a obtenu 53% du premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 84% des points de service. Quant à Mannarino, il n’a jamais réussi à casser le service, son efficacité était de 51%, il a fait 9 doubles fautes et il a obtenu 54% des points de service.

Khachanov affrontera le joueur de tennis croate en huitièmes de finale de la compétition Marin cilic, numéro 35, demain jeudi à partir de 14h40, heure espagnole.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) 40 joueurs participent. Sa dernière phase est composée de 28 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le tournoi et les invités. De même, il se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur.