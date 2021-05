Karen Khachanov parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens du joueur de tennis Jiri Vesely

30/05/2021

Activé à 20:31 CEST

Karen Khachanov, Le Russe, numéro 25 de l’ATP et tête de série 23, a rempli les prévisions en gagnant par 6-1, 6-2 et 6-3 en une heure et trente-cinq minutes au joueur de tennis tchèque Jiri vesely, numéro 71 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, nous continuerons de voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Pendant le match, le joueur russe a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, a obtenu un premier service de 62%, a commis une double faute, remportant 72% des points de service. Quant à Vesely, il n’a pas réussi du tout à casser le service, son efficacité était de 69%, il a commis 3 doubles fautes et a obtenu 51% de ses points de service.

Le prochain duel correspond à la trentième finale du championnat et dans celui-ci Khachanov et le vainqueur du match entre les Japonais affronteront Kei nishikori et le joueur de tennis italien Alessandro Giannessi.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 239 joueurs de tennis participent au tournoi et 128 au total accèdent à la phase finale, les joueurs venant directement des classés, des vainqueurs des phases préalables au championnat et des invités.