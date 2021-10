Karen Laine partage un cliché rare avec sa plus jeune fille

Karen Laine a marqué octobre avec du temps de qualité avec sa plus jeune fille. La star de Good Bones a montré son soutien au dernier mouvement d’amélioration sociale de sa fille Kelsy Spaeth, documentant le moment plus tôt ce mois-ci avec une paire d’images rares côte à côte avec Spaeth.

Le 11 octobre, la star de HGTV a partagé une mise à jour avec des abonnés révélant qu’elle s’était fièrement présentée pour aider au « projet d’amélioration des transports publics » de Spaeth. Pour donner un coup de main, Laine a expliqué qu’elle et sa fille ont pris le bus, quelque chose qu’elle a encouragé ses abonnés à essayer, car ils « pourraient l’aimer », notant dans le hashtag que le bus signifie « vous pouvez voir à vue ». Le message a été publié à côté de deux photos mère-fille, la première montrant Laine et Spaeth, que la star de Good Bones surnommait affectueusement le « bébé chaton », assis à l’arrêt de bus. La deuxième image montrait le duo à mi-chemin en bus.

Les images ont époustouflé les adeptes de Laine, beaucoup surpris par leur ressemblance étroite qui a fait que certains ont fait une double prise. Un adepte a écrit que Spaeth « vous ressemble », tandis que quelqu’un d’autre a commenté, « vous êtes des jumeaux !! » Beaucoup d’autres ont également félicité le projet d’amélioration des transports de Spaeth, une personne écrivant : « Je travaille avec des étudiants appauvris et le besoin d’évaluer les transports en commun est réel !!

Alors que les fans ont appris à connaître Laine et sa fille aînée Mina Starsiak Hawk en raison de leurs apparitions dans la série bien-aimée Good Bones, Spaeth joue un rôle plus en coulisses dans l’entreprise de rénovation familiale. Après que Laine a pris sa retraite de Two Chicks & a Hammer, l’entreprise qu’elle et sa fille aînée ont créée en 2014, Spaeth a assumé un rôle plus important en tant que directeur commercial de l’entreprise. Dans une exclusivité avec PopCulture, Spaeth a expliqué comment toute l’idée de leur magasin est née d’un tableau de vision que son frère aîné a partagé avec leur chef de l’exploitation, Alexa Howell, partageant qu’« il était logique que nous créions un espace où les fans, les invités et les voisins pouvaient venir acheter les articles qu’ils [and we] amour. »

Les fans ont également appris à connaître Spaeth à travers sa poignée d’apparitions dans Good Bones. Elle est apparue pour la première fois dans la série en 2018 lorsqu’elle et son fiancé de l’époque, Neil, ont commencé à chercher une maison plus grande. Avance rapide de deux ans, et Spaeth et Neil se sont mariés lors d’une cérémonie romantique, qui dérange sa mère et sa sœur documentée sur les réseaux sociaux.