KarenCoin est en hausse de 46% – voici ce que c’est et où l’acheter

Si vous êtes un investisseur en crypto-monnaie, il est très probable que votre portefeuille saigne depuis quelques jours. Cependant, l’une des crypto-monnaies qu’il a toujours gérées avec ses pairs est le KarenCoin (KAREN), qui a augmenté de 44% au cours des dernières 24 heures malgré des pertes généralisées pour la plupart des principales crypto-monnaies et altcoins.

Alors, devriez-vous acheter KarenCoin dès maintenant ? Cet article vise à répondre à cette question en fournissant toutes les informations clés que vous devez connaître sur le projet, y compris ce que c’est, comment il fonctionne, quelles sont vos perspectives d’investissement et quel est le sentiment actuel du marché concernant la devise.

Pour commencer, notre équipe d’analystes a répertorié ci-dessous les meilleurs endroits pour acheter KarenCoin au Royaume-Uni et ailleurs. Faites défiler vers le bas pour participer.

Comment et où acheter des pièces KAREN en ligne

Si vous vous demandez “où puis-je acheter des pièces KAREN”, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction – un courtier de crypto-monnaie fiable et à faible coût.

Alors que certains investisseurs achètent des crypto-monnaies via des échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto-monnaies offrent la meilleure combinaison de service fiable avec une sélection diversifiée d’actifs. Les deux meilleures plateformes pour acheter KarenCoin sont décrites ci-dessous :

eToro

eToro est une plate-forme d’investissement multi-actifs et CFD avec plus de 2000 actifs, notamment des devises, des actions, des crypto-monnaies, des ETF, des indices et des matières premières. eToro propose une large gamme de cryptos, tels que Bitcoin, XRP et autres, ainsi que des paires crypto/fiat et crypto/crypto. Les utilisateurs d’EToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou être copiés par d’autres utilisateurs.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Si même maintenant vous savez où acheter KarenCoin, vous êtes encore un peu confus au sujet du processus, consultez notre guide du débutant sur « comment investir dans les crypto-monnaies ».

Qu’est-ce que KarenCoin ?

« Puis-je parler au directeur ? »

La pièce KAREN est une crypto-monnaie nommée d’après le célèbre mème ‘Karen’. Si vous n’êtes pas familier avec ce que c’est, vous êtes une femme d’âge moyen qui est pharisaïque et autoritaire et se comporte de manière impolie envers le personnel quand elle n’aime pas quelque chose. Lorsque l’employé ne parvient pas à apaiser son ego enflammé, elle exige de “parler au responsable” pour tenter de rechercher un traitement préférentiel.

L’objectif à long terme du projet KarenCoin est de créer un échange NFT axé sur la communauté qui utilisera Karen Coin comme crypto-monnaie native.

Nous avons déjà vu que les mèmes captivent l’imagination des investisseurs en crypto-monnaie, en particulier avec Dogecoin, et la même chose pourrait être possible pour la pièce KAREN.

En termes de tokenomique, il y a une taxe de 8% sur toutes les transactions via le réseau, dont 4% vont aux actionnaires et 4% au pool de liquidité verrouillé.

Dois-je acheter la pièce KAREN aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie au potentiel de croissance exponentiel et que vous n’avez aucun problème à vous exposer à des risques plus élevés, KAREN pourrait être la dame qu’il vous faut.

Cependant, assurez-vous de reconnaître que la majeure partie de l’action du prix des pièces KAREN est motivée par le sentiment plutôt que par la valeur fondamentale. Cela améliore la volatilité et rend les choses plus prévisibles. Pour investir avec succès dans KarenCoin, vous devez être capable de lire le sentiment du marché et les indicateurs techniques mieux que les autres.

$ KAREN prévision de prix

Notre prévision du prix des pièces KAREN est actuellement inestimable. En effet, il est trop difficile de projeter la valeur des projets altcoin à un stade précoce compte tenu du manque de données fondamentales. En outre, le grand nombre de variables et d’inconnues rend tout objectif de prix KarenCoin peu fiable.

Cependant, à court terme, grâce à l’optimisme du marché, nous nous attendons à ce que la pièce augmente en valeur.

Les réseaux sociaux réagissent à KarenCoin

Manque $ KAREN @karencointoken #KarenCoin #Karen sur cette liste. Top 10 CMC plus tôt dans la journée, de retour à la hausse en ce moment. pic.twitter.com/bVuABctSCB – Rob Hipp (@robhipp) 18 juin 2021

Ça a commencé! CMC top 10 gagnants et on ne fait que commencer !!! #KarenCoin #karenarmy # coinof2021 @imkarenmusk @elonmusk @karencointoken #Cryptocurency pic.twitter.com/yn3JtYb5go – Tim White (@ TKillerWhale13) 18 juin 2021

$ KAREN et $ PAWG sont maintenant probablement les meilleurs achats de tous les temps. Les deux ont 1. Minuscule capitalisation boursière de 10 millions de dollars

2. Listes Bitmart / Whitebit

3. Grands influenceurs

4. $ PAWG OnlyFans concurrent sur le lancement de la blockchain et la liste CMC alignés pour la semaine prochaine autour de leurs lancements. Très facile 100% -200% ici ! – Marius Crypto (@ MariusCrypt0) 20 juin 2021

Félicitations Karen Coin pour avoir franchi une nouvelle étape. L’armée Karen compte maintenant plus de 7 000 membres ! Liste d’échange majeure confirmée. Les prix ne seront plus jamais aussi bas ! Acheter maintenant! #karencoin #crypto #cryptotrading #bsc #cryptocurrency #memecoin #karenarmy pic.twitter.com/hC5rGbyNC0 – Karen Musk (@imkarenmusk) 17 juin 2021

Consultez notre section actualités pour les dernières nouvelles sur la pièce KAREN et les crypto-monnaies associées.

