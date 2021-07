Kargil Vijay Diwas 2021 : Comment de courageux soldats indiens ont capturé Tiger Hill

8 SIKH était l’un des premiers bataillons arrivés à Dras ; un groupe de huttes sur l’autoroute à 6-7 km de Kargil.

Par le Col SC Tyagi, vétéran de Kargil

Près de la ligne de contrôle, Tiger Hill, haute de près de 16 000 pieds, est un sommet imposant. Il présente une belle vue depuis le Dras – le deuxième endroit habité le plus froid au monde avec une température descendant à moins soixante degrés Celsius pendant les hivers. La route nationale Srinagar-Leh est à cinq à six kilomètres de là. La seule façon de l’escalader est de traverser la LoC et de venir par derrière. Au mois de mai 1999, dès que l’alerte rouge à l’intrusion pakistanaise a été sonnée, l’importance de Tiger Hill s’est imposée mais étant à peu de distance de la National Highway, on a estimé qu’elle pourrait être abordée plus tard après les Peaks surplombant la Highway, tels que Tololing sont effacés.

8 SIKH était l’un des premiers bataillons arrivés à Dras ; un groupe de huttes sur l’autoroute à 6-7 km de Kargil. Le colonel SP Singh fut initialement chargé d’encercler et d’assiéger Tiger Hill en prenant position en penny paquets tout autour d’elle pour couper sa ligne de ravitaillement, mais cela posait des problèmes de commandement et de contrôle et par conséquent, le plan a été modifié. De peur que l’ennemi ne descende plus près, l’une des compagnies a été immédiatement détachée et envoyée sur la pente venant vers la route nationale et occupant une hauteur connue sous le nom de point 4460. Le lendemain, le reste du bataillon s’est déplacé vers Sando Post à l’est de Tiger Hill à à une hauteur de 13 000 pieds et prévoyait de rejoindre la compagnie au point 4460. Le mouvement au-delà du poste de Sando a été interrompu par l’ennemi surgissant soudain de positions cachées et tirant furieusement sur eux, tuant deux des hommes de tête et en blessant plus d’une douzaine. Le bataillon a riposté et s’est retranché là-dedans. Ils ont évacué le dos blessé.

Le lendemain, l’une des compagnies a reçu l’ordre de se déplacer vers l’ouest de Tiger Hill via un endroit connu sous le nom de Parion-ka-Talab. La zone était couverte de neige massive tout autour. Il était midi et les déplacements étaient lents, les Pakistanais les attendaient à nouveau et ont soudain ouvert le feu automatique. Des tirs nourris ont entraîné une mêlée et une mêlée qui ont duré jusqu’à tard dans la soirée. En fin de compte, l’équipe a dû se dégager, mais en fin de compte, le lieutenant Kannad Bhattacharya et quelques autres soldats ont disparu ou sont morts. La Compagnie a été renforcée le lendemain et les combats ont continué pendant les dix jours suivants, mais les corps des soldats morts n’ont été retrouvés que près d’un mois plus tard. La priorité étant donnée à Tololing et à d’autres Pics comme le Point 5140, il a été demandé aux SIKH de rester investis avec Tiger Hill et de renforcer leur cordon en se reliant au Point 4460. Le Tiger Hill est resté encerclé le reste de la période.

Après la capture de presque toutes les hauteurs dominantes de ce secteur, y compris Tololing, Point 5140 et toutes les autres caractéristiques de la Ridgeline jusqu’à la LoC, le virage de la Tiger Hill est enfin arrivé au début du mois de juillet. Cette fois, une attaque multidirectionnelle a été planifiée et 120 pièces d’artillerie ont été mises en commun pour pulvériser le sommet avant l’assaut. Deux bataillons ont été affectés, l’un d’entre eux était le 8 SIKH lui-même et l’autre était 18 Grenadiers sous les ordres du colonel Khushal Thakur. Il était maintenant clair que l’ennemi avait déployé des armes lourdes pour couvrir l’approche sud et ouest de Tiger Hill et que l’ennemi utilisait l’approche ouest pour sa logistique et son approvisionnement. L’approche avait des zones importantes où l’ennemi était attendu, celles-ci ont été nommées par nos propres troupes comme Top, Collar, India Gate, Helmet et Rocky Knob.

Le 8 SIKH devait partir de l’approche ouest tandis que le 18 Grenadiers devait utiliser le côté est avec la compagnie du Major Sachin Nimbalkar menant l’assaut. Une autre compagnie a été chargée de semer la confusion chez l’ennemi en tirant du sud comme si l’assaut se développait de ce côté. Le Lt Balwan a dirigé son équipe de Ghatak et en utilisant ses compétences en alpinisme, il a grimpé de l’est et a atteint le sommet. La ruse avait fonctionné comme prévu, l’ennemi s’était dirigé vers le côté sud, s’attendant à ce que l’assaut vienne de cette direction. Le Lt Balwan a été rejoint par le Major Nimbalkar sous peu. Tiger Hill Top était de retour avec l’Inde mais l’ennemi était présent en pleine force dans d’autres bunkers répartis un peu partout dans Collar India Gate, Helmet et Rocky Knob. Bientôt, la contre-attaque ennemie était attendue et elle est venue avec une férocité peu de temps après, mais elle a été repoussée.

La nuit suivante, Collar a été pris en charge par l’équipe Ghatak mais l’ennemi était alerte et avait rassemblé plus d’hommes, ils ont causé de lourdes pertes. Sept hommes de l’équipe Ghatak ont ​​été tués. Le grenadier Yoginder Singh Yadav gisait blessé avec eux, mais a fait semblant d’être mort lorsque l’ennemi est venu et a de nouveau tiré sur les morts. Grièvement blessé, il a ensuite rampé pour se mettre en sécurité. Il a reçu le Param Vir Chakra pour son acte le plus audacieux face à l’ennemi.

C’est au tour du 8 SIKH d’avancer l’attaque et d’enchaîner dégageant l’ennemi de l’approche ouest. Le 5 juillet, la porte et le casque de l’Inde ont été capturés par la compagnie du major Ravindra dans laquelle les troupes de tête du lieutenant Sehrawat ont subi de lourdes pertes. Ces hommes étaient pris en sandwich entre deux localités ennemies – Collar et Rocky Knob et une contre-attaque ennemie lourde pouvait survenir à tout moment. Se souvenant de la fameuse bataille de Saragarhi, ces hommes jurèrent de la répéter ; même s’ils étaient tous massacrés et qu’ils ne quitteraient pas le poste – une assurance a été donnée au commandant sur les postes de radio. C’était l’une des tentatives les plus féroces et désespérées de l’armée pakistanaise. La contre-attaque a été menée par le Capt Kamal Sher Khan (plus tard décerné Nishan-e-Haider, la plus haute distinction pakistanaise pour bravoure). Les deux parties ont subi de très lourdes pertes mais India Gate a tenu bon et finalement la victoire a été remportée par la partie indienne.

C’était au tour de Collar et Rocky Knob d’être abordés et l’ennemi devait y prendre la dernière position. Les attaques sont lancées mais l’ennemi a déjà subi de lourdes pertes dont celle du Commandant de Compagnie, la résistance est donc faible et le nettoyage final est effectué. Le complexe complet de Tiger Hill était de retour entre nos mains. Les Pakistanais avaient fui en laissant derrière eux leurs morts et une grande quantité de rations, d’armes et de munitions pour durer longtemps. Le drapeau tricolore flottait librement sur tous les postes de Kargil et le cessez-le-feu a été déclaré.

(Le colonel SC Tyagi est l’auteur de plusieurs livres et le livre “The Kargil Victory: Battles from Peak to Peak” est basé sur ses expériences personnelles pendant la guerre de Kargil. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online .)

