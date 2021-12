Kari Lake promet de terminer le mur AZ «au mépris» de Biden si elle est élue, Wendy Rogers offre son soutien

La candidate au gouverneur du GOP de l’Arizona, Kari Lake, a récemment promis de terminer le mur frontalier « In Defiance » du président Joe Biden s’il est élu et la sénatrice de l’État du GOP Wendy Rogers a offert son soutien.

Lake a déclaré hier soir dans un tweet : « Les fédéraux nous ont ABANDONNÉS. Quand je serai gouverneur, nous finirons le mur nous-mêmes au mépris d’eux.

« Joe Biden va-t-il envoyer des fonctionnaires pour arrêter un gouverneur en exercice ? » Lake s’est demandé et a ajouté: « Essayez-moi. »

Lake a également partagé un clip d’elle discutant de la situation avec Tim Pool dans le tweet et elle lui avait dit la même chose ainsi qu’un témoignage sur le moment où elle était récemment à la frontière, voyant des personnes traverser illégalement dans les cinq minutes suivant leur arrivée.

Les fédéraux nous ont ABANDONNÉS. Quand je serai gouverneur, nous finirons le mur nous-mêmes au mépris d’eux Joe Biden va-t-il envoyer des fonctionnaires pour arrêter un gouverneur en exercice ? Essaie-moi. pic.twitter.com/Znf0lWQXOv – Kari Lake pour le gouverneur AZ (@KariLake) 4 décembre 2021

Dans un tweet où elle a offert son soutien, Rogers a déclaré: « Je soutiens le projet de @KariLake de construire le mur de l’Arizona avec des fonds de l’État sur les terres fédérales. »

Je soutiens le projet de @KariLake de construire le mur de l’Arizona avec des fonds de l’État sur les terres fédérales. – Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) 4 décembre 2021

Lake a été approuvée par l’ancien président Donald Trump et détient une avance à deux chiffres dans la course primaire sur son plus proche challenger, l’ancien représentant américain Matt Salmon, selon le dernier sondage.

Dans un récent communiqué de presse, Salmon a attaqué Lake et l’a accusée d’avoir tenté de rappeler aux électeurs son « histoire en faveur de l’avortement ».

Bien que Salmon essaie de paraître plus conservateur et pro-Trump, il va avoir des difficultés avec Lake et a également récemment rencontré le représentant américain Paul Gosar (R-AZ), qui est également approuvé par Trump et a approuvé Lake.

« J’ai adoré rendre visite à mon membre du Congrès préféré aujourd’hui à Washington DC. Nous sommes tellement bénis d’avoir le membre du Congrès Paul Gosar représentant l’Arizona. Je suis tellement béni d’avoir son approbation », a déclaré Lake dans un récent tweet de Gosar.

Gosar a déclaré dans son tweet: « J’ai eu un visiteur spécial à Washington aujourd’hui. Merci @KariLake et gardez un œil sur une minute Gosar. »

J’ai adoré rendre visite à mon membre du Congrès préféré aujourd’hui à Washington DC.

Nous sommes tellement bénis d’avoir le membre du Congrès Paul Gosar représentant l’Arizona.

Je suis tellement béni d’avoir son approbation. https://t.co/SnF3HlhhUb – Kari Lake pour le gouverneur AZ (@KariLake) 4 décembre 2021

