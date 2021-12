Karim Adeyemi évoque la possibilité d’un transfert à Barcelone

Karim Adeyemi a parlé de Barcelone au milieu des spéculations selon lesquelles les géants catalans souhaitent amener l’attaquant du RB Salzbourg au Camp Nou.

Le joueur de 19 ans, qui était en Italie lundi pour le Golden Boy Award, se dit flatté d’entendre l’intérêt des géants catalans et n’exclut certainement pas une décision.

« Barcelone fait partie des meilleurs clubs du monde et je suis fier de savoir qu’ils me veulent », a-t-il déclaré.

« Le Barça dans mon avenir ? Bien sûr [could be possible]. C’est un club de haut niveau et si je décide de changer à un moment donné, cela pourrait être une chance.

Adeyemi | La source