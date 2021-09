Karim Adeyemi, la jeune perle suivie du Barça qui a infligé trois pénalités au Pizjuán

14/09/2021 à 20h01 CEST

Karim Adeyemi a ébranlé les fondements de Sánchez Pizjuán dans un premier volet fou, dans lequel quatre pénalités ont été infligées. Trois ont été pour Salzbourg et tous les trois ont été provoqués par le très jeune joueur allemand, seulement 19 ans, qui, en plus, a été encouragé à lancer le premier, bien que le résultat n’ait pas été ce qu’il attendait. Les deux autres ont été jetés par son partenaire Luka Susic et il n’a réussi à en convertir qu’un.

C’est la première fois qu’une équipe visiteuse tire trois pénalités dans cette compétition et que deux équipes tirent quatre pénalités dans le même match, alors que lors de Séville-Salzbourg elles ont été sifflées en une seule mi-temps.. Adeyemi et Susic ont eu leurs avantages et leurs inconvénients pour décider qui tirerait les deuxième et troisième pénalités. Susic, un lanceur des catégories inférieures de l’équipe nationale croate, a été choisi pour les lancer.

Adeyemi a commencé la saison à un niveau étonnant, marquant six buts en sept matchs en Bundesliga autrichienne et marquant le jour de ses débuts pour l’équipe senior allemande contre l’Arménie. A 19 ans, selon ‘Bild’, il serait déjà à l’ordre du jour de grandes équipes européennes comme Liverpool, le Bayern et le Barça.