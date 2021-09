Karim Adeyemi, la perle allemande que soupirent les grands d’Europe

07/09/2021 à 19:55 CEST

Jordi Pozo

Karim Adeyemi a explosé. L’attaquant du RB Salzburg a débuté la saison à un niveau étonnant, marquant six buts en six matchs en Bundesliga autrichienne et marquant le jour de ses débuts pour l’équipe senior allemande contre l’Arménie. A 19 ans, selon ‘Bild’, il serait déjà à l’ordre du jour de grandes équipes européennes comme Liverpool, le Bayern et le Barça.

La marche de Patson Daka vers Leicester City l’été dernier a ouvert les portes de la propriété de Salzbourg à Adeyemi, ce qui vaut largement les 3 millions d’euros que le club autrichien a payés pour lui il y a trois saisons. L’entraîneur allemand, Hansi Flick, interrogé sur la jeune perle, a tenu à souligner qu'”elle se transforme en glace devant le but”.

Né en 2002, comme Pedri et Ansu Fati, Karim Adeyemi a déjà de l’expérience au plus haut niveau des clubs, ayant fait ses débuts en Ligue des champions et en Ligue Europa. Liverpool et Le Barça (qui s’intéressait déjà au passé pour lui), comme le rapporte ‘Bild’, ils auraient le joueur dans leurs agendas et le suivront de près pendant cette campagne pour voir son évolution. Jurgen Kloop et Ronald Koeman ont tous deux demandé la signature d’un ‘9’ l’été dernier et aucun d’eux n’a reçu de renfort en fonction de leurs objectifs, un objectif qu’Adeyemi pourrait être l’année prochaine.

Le Bayern Munich, quant à lui, serait également au courant de l’attaquant allemand, qui s’était déjà vu proposer un test alors qu’il évoluait dans les catégories inférieures de Forstenried.. Adeyemi est un buteur, qui par son nez, sa puissance et sa qualité marque de nombreux buts. S’il parvient à maintenir le niveau auquel il a performé lors de ce début de campagne, le prochain marché des transferts sera l’un des objectifs des plus grands d’Europe.