Karim Adeyemi, lié à Liverpool, fait l’objet d’une bataille de transfert avec les favoris du Borussia Dortmund tandis que Barcelone prépare une offre de 33,8 millions de livres sterling pour Red Bull Salzburg et la starlette allemande

Xavi Hernandez aurait identifié sa première cible de transfert de janvier en tant que patron de Barcelone, sous la forme de Karim Adeyemi.

Liverpool a été lié à un intérêt pour l’attaquant des Red Bulls Salzbourg et l’international allemand, mais Barcelone a maintenant rejoint la course – bien que le Borussia Dortmund reste le club le plus susceptible de signer le joueur de 19 ans.

Adeyemi a été dans une forme sensationnelle cette saison et il n’est pas surprenant que certains grands clubs fassent la queue pour le signer

Selon le média espagnol Sport, les géants de la Bundesliga Dortmund sont les premiers à recruter le jeune attaquant, qui réalise une superbe campagne en Autriche avec 11 buts en 13 matches de haut niveau.

L’adolescent est devenu l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe pour sa forme étincelante et Xavi serait un grand admirateur du triple international allemand.

Le patron du Barça, qui est revenu au Camp Nou après six ans plus tôt ce mois-ci, veut faire atterrir l’attaquant en janvier et le club préparerait une offre de 33,8 millions de livres sterling pour le joueur.

Adeyemi a également été lié à Liverpool, au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich, mais l’intérêt le plus avancé vient de Dortmund, qui a développé la carrière de jeunes talents florissants tels que Erling Haaland, Jude Bellingham et Jadon Sancho en Allemagne.

Le jeune a marqué sept buts lors de sa campagne décisive la saison dernière, mais a déjà dépassé ce total cette saison, et ce n’est qu’en novembre, car il occupe actuellement le sommet du classement des buteurs de la ligue avec 11 buts.

Il a marqué 11 buts en 13 matches de Bundesliga autrichienne

Karim Adeyemi a commencé la saison en feu pour le club et le pays

Il a été appelé par Hansi Flick dans l’équipe nationale allemande en septembre, entrant comme remplaçant tardif et marquant le dernier but de l’équipe lors d’une défaite 6-0 contre l’Arménie.

Mais Adeyemi ne sera pas le premier centime à sortir des rangs de Salzbourg.

Le club autrichien a déchaîné la machine qu’est Erling Haaland sur le monde en 2019 lorsque la machine à buts norvégienne a mis le feu à la Ligue des champions.

Le joueur de 21 ans a écrasé la compétition avec huit buts en six matchs dans le groupe de Liverpool, avant de rejoindre Dortmund pour 20 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’hiver en 2020.

Salzbourg a également découvert des joyaux africains sous la forme du duo de Liverpool Sadio Mane et Naby Keita, qui exerçaient tous deux leur métier en France, tandis que Takumi Minamino a également rejoint les Reds après avoir attiré l’attention de Jurgen Klopp.