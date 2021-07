Karim Benzema : 12 images pour marquer les 12 ans du Real Madrid

in

Karim Benzema fête aujourd’hui les 12 ans de sa signature au Real Madrid en tant que jeune starlette lyonnaise de 21 ans. Pas moins de 559 matchs plus tard, avec 279 buts et 144 passes décisives, Karim Benzema s’est transformé en une légende vivante du Real Madrid. Le Français a été un élément clé du triplé historique de la Ligue des champions et son football n’a fait que continuer à évoluer alors qu’il entre dans la dernière partie de sa carrière. Pour célébrer les 12 ans de Benzema, voici 12 images de chaque saison :

Karim Benzema marque son premier but au Real Madrid lors d’une victoire 5-0 sur Xerez en septembre 2009. Il est désormais cinquième au classement des buts du Real Madrid, derrière Santillana (290), Di Stefano (308), Raul ( 323) et Cristiano Ronaldo (450).

Sans doute l’un des buts les plus importants de la carrière de Karim Benzema au Real Madrid. Le Français a vécu des 18 premiers mois difficiles au club, incapable de reproduire ses chiffres de buts marqués de ses jours à Lyon. Le 26 janvier 2011 – lors du match aller de la demi-finale de la Copa Del Rey contre Séville au Sanchez Pizjuan – Benzema a sorti l’impasse avec une belle compétence individuelle. Non seulement il a débloqué l’impasse, mais il a trouvé la confiance nécessaire pour enflammer ensuite sa carrière au Real Madrid.

Le premier titre de champion de Benzema est arrivé lors de la saison 2011-2012 sous Jose Mourinho. Benzema a marqué 32 buts et fourni 19 passes décisives dans une campagne qui a vu l’équipe atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, les quarts de finale de la Copa Del Rey et remporter le titre de la Liga avec 121 buts et un record de 100 points. .

L’une des meilleures performances individuelles du Français sous le maillot du Real Madrid sous les lumières du Santiago Bernabeu. Karim Benzema a fait un spectacle en novembre 2012 contre l’Athletic Bilbao, notamment un tir enroulé avec son pied gauche plus faible qui s’est niché dans le coin inférieur du filet.

La quête du très convoité “La Decima” a vu une multitude de performances et d’objectifs historiques, mais la connexion Coentrao-Benzema au Santiago Bernabeu est peut-être l’un des objectifs les plus sous-estimés de ce voyage. L’arrière gauche portugais a enfoncé un ballon bas à travers le but avec Karim sentant le sang et alignant le tap-in pour aider à assurer une victoire 1-0 au match aller.

Un bon souvenir de la première ère Carlo Ancelotti est la victoire 3-1 sur Barcelone en 2014 au Santiago Bernabeu. Karim Benzema a marqué le troisième et dernier but du match après avoir été glissé par James Rodriguez.

Une victoire 10-2 sur le Rayo Vallecano en décembre 2015 a vu la BBC dans toute sa splendeur. Cristiano Ronaldo a marqué deux buts, Gareth Bale a marqué quatre buts et Karim Benzema a réussi un coup du chapeau dans ce qui était une attaque offensive contre le petit club voisin basé à Madrid.

Le moment le plus emblématique de Karim Benzema, cette séquence de dribble contre l’Atletico Madrid en demi-finale de la Ligue des champions. Lorsque les générations futures demandent: “Qu’est-ce qui a rendu Karim Benzema spécial?”, Un clip de la compétence époustouflante présentée dans le Calderon devrait être tout ce qui est requis.

Un but en finale de la Ligue des champions, un moment qui restera à jamais gravé dans les mémoires. La bévue de Karius était la récompense de Benzema. L’attaquant a pris une décision calculée de mettre le pied dehors et de bloquer la distribution du gardien de Liverpool, ce qui a entraîné un but bizarre mais parfaitement légal.

Karim Benzema et Vinicius JR étaient parmi les rares lumières vives d’une sombre saison 2018-2019. Madrid a battu pas moins de trois entraîneurs (Lopetegui, Solari et Zidane) dans ce qui peut être qualifié de saison abyssale. Benzema a ouvert le score face à l’Ajax lors du match aller des huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League, à l’extérieur de l’Areana d’Amsterdam, après une belle mise en scène de l’adolescent brésilien.

Un autre objectif pour les archives de Benzema – une incroyable volée contre Valence après le verrouillage alors que Madrid a commencé à déchirer pour remporter son 34e titre en Liga. Benzema a joué un rôle crucial dans la course au titre avec 7 buts et 2 passes décisives lors des 11 derniers matches.

Vient l’heure, vient l’homme – Karim Benzema a dû jouer le héros à d’innombrables reprises ces dernières saisons. Alors que le Real Madrid est au bord de l’élimination en phase de groupes de la Ligue des champions, Benzema a marqué deux buts pour sauver le travail de Zidane et assurer le passage du Real Madrid aux huitièmes de finale.