Karim Benzema | 2021 : année Benzema

13/12/2021 à 11:55 CET

Encore un match. Encore une victoire. Un objectif de plus. C’est la nouvelle vie du Real Madrid et de Karim Benzema. Le Français compte ses buts par matchs et a déjà dépassé son record personnel de buts en une année civile. 36 buts en 2021, avec deux matchs à jouer.

Jusqu’à présent, 2019 avait été sa meilleure année avec 35 buts marqués toutes compétitions confondues. Benzema ajoute ce 2021, 0,83 buts toutes les 90 minutes jouées. Près d’un but par match au cours des 3881 minutes totales qu’il a jouées jusqu’à présent.

Benzema est le meilleur buteur de la Liga avec 13 buts. De plus, il est également le meilleur assistant de la compétition avec 7 passes décisives. En Ligue des champions, le Français n’arrête pas non plus son effort de buteur, et a inscrit cinq buts en six matches de phase de poules.

Avec la mesure prise à l’Atlético

Le derby devient l’un des jeux préférés de Benzema. L’attaquant français a marqué trois buts lors de ses quatre derniers derbys contre l’Atlético de Madrid Parmi toutes les compétitions, une seule de moins que lors de ses 34 matchs précédents contre les rojiblancos.

En outre, sa connexion avec Vinícius Jr. s’avère mortelle. Karim Benzema -trois passes décisives pour le Brésilien- et Vinícius Júnior -deux pour le Français-, ils ont marqué entre les deux cinq buts en Liga cette saison, le record de n’importe quel duo dans la compétition.