Karim Benzema : « Chaque année je me sens mieux car je prends soin de moi physiquement et mentalement »

Le Real Madrid a envoyé l’attaquant français Karim Benzema s’adresser à la presse à Milan avant le match de demain du Groupe D de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Benzema a parlé de beaucoup de choses, y compris les pièces offensives de l’équipe et les problèmes défensifs.

Sur l’amélioration progressive de sa carrière

« Il n’y a pas de secret, ça s’appelle le travail au quotidien. Chaque année, je me sens mieux parce que je prends soin de moi physiquement et mentalement. Je me sens très bien sur le terrain car je travaille beaucoup”

Le Real Madrid a-t-il maintenant « Benzema-dependencia » comme il le faisait avec « Ronaldo-dependencia » ?

“Non! Nous sommes une grande équipe. Mon travail, c’est de marquer des buts, de donner des passes décisives… Mais nous sommes une équipe”

Sur la possibilité d’un Balon D’or

« Cela ne m’enlève pas le sommeil, même si c’est un rêve de tous les joueurs. Ce que je veux, c’est aider l’équipe et tous les joueurs veulent la gagner et moi aussi.

Sur Kylian Mbappé

« J’ai déjà beaucoup parlé de ce garçon, on connaît la qualité qu’il a. Mais nous nous concentrons sur le jeu que nous avons”

Comment le trio Vinicius-Benzema-Hazard se compare-t-il à Cristiano-Bale-Benzema ?

«Je ne sais pas si cela peut être égalé, car ce que nous avons fait (à l’époque de la BBC), c’était marquer des buts et des buts. C’est un trident qui restera dans l’histoire du football. Avec Eden et Vinicius on essaie d’être ensemble, de gagner des matchs et puis on verra ce qu’il se passe »

Sur l’incident de l’année dernière entre Benzema, Ferland Mendy et Vinicius Jr contre le Borussia

“Ce qui m’importe maintenant, c’est que Vini est très bien sur le terrain.”

« (Vinicius) est un jeune joueur qui a maintenant de l’expérience dans ce club. Il marque des buts, mais il nous aide avec d’autres choses, comme la vitesse. J’ai toujours été avec lui et je peux l’aider davantage à réussir, super je crois en lui, c’est un joueur de haut niveau”

Sur le bandage sur sa main

« J’ai fait une opération, mais j’ai dû m’absenter pendant deux mois. Je voulais être là et je me suis encore fait mal. Et maintenant, il n’y a plus le temps de s’arrêter.

Sur les problèmes défensifs du Real Madrid

« Ce n’est pas une question d’attaquants ou de défenseurs. C’est une affaire d’équipe. Nous allons y remédier à l’entraînement. On peut travailler plus, mais il faut marquer des buts”

Quelle pression le Real Madrid a-t-il pour remporter la Ligue des champions ?

« Pour moi, la Ligue des champions est la compétition la plus élevée et c’est celle qui a le plus de pression. Pour moi il n’y a pas de favori, sur le terrain on pense qu’une équipe va gagner et puis une autre gagne. Nous avons une grande équipe et nous allons nous battre pour la gagner. “