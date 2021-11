Karim Benzema continue de montrer son nez de buteur en Ligue des champions

11/03/2021 à 21:05 CET

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a été le protagoniste de la victoire (2-1) contre le Shakhtar Donetsk en marquant les deux buts du match sur une passe de Vinícius Júnior. Après avoir été exclu des onze en raison d’une blessure contre Elche, l’attaquant a marqué 12 buts lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue des champions: seulement contre Liverpool en quarts de finale 2020/21, il est resté sans voir la porte.

Le Français, qui a récemment renouvelé avec le club jusqu’au 30 juin 2023, est entré dans les annales de l’histoire du club en inscrivant le 1000e but du Real Madrid en Ligue des champions. Il est également devenu le joueur le plus âgé (33 ans et 319 jours) à marquer avec le club dans la meilleure compétition continentale. après Ferenc Puskás, qui l’a fait à 38 ans et 173 jours contre Feyenoord en septembre 1965.

11 – L’attaquant de @realmadrid Karim Benzema 🇫🇷 a marqué 11 buts lors de ses 11 derniers matches à domicile en @LigadeCampeones et n’a raté qu’un de ses sept derniers (contre Liverpool en avril). Infaillible. pic.twitter.com/ANMMpx0ZxN – OptaJose (@OptaJose) 3 novembre 2021

L’ancien joueur lyonnais connaît sa saison la plus marquante depuis sa signature au Real Madrid à l’été 2009. Déjà sans Cristiano Ronaldo, l’attaquant a consolidé avec Carlo Ancelotti avec 13 buts et huit passes décisives jusqu’à présent en 2021/22. Durant son séjour dans la capitale, il a inscrit un total de 292 buts et 152 passes décisives en 573 matches officiels.

Le Real Madrid, consolidé en Ligue des Champions

L’équipe de Carlo Ancelotti a remporté une importante victoire contre le Shakhtar Donetsk pour atteindre les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Avec neuf points sur 12 possibles, les Blancs ont bouclé la séance plénière face à l’équipe ukrainienne et, sauf surprise capitale, ils seront au prochain tour de la compétition continentale maximale.. La saison dernière, l’équipe de la capitale s’est inclinée face aux Ukrainiens lors des deux matches de la phase de groupes : 2-0 à Oblasny SportKomplex Metalist et 2-3 au Santiago Bernabéu.

Les Blancs garent la Ligue des champions pour se concentrer pleinement sur la Liga : ils reçoivent le surprenant Rayo Vallecano lors de la 13e journée avec l’intention de ne pas lâcher l’actuel leader du tableau, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Avec 24 points sur 33 possibles, ceux de Carlo Ancelotti sont en deuxième position, à un point seulement du txuri-urdin.