Karim Benzema égale les records de Cristiano Ronaldo

13/09/2021 à 9h01 CEST

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a joué un rôle clé dans la victoire sur le Celta de Vigo avec un tour de chapeau et une passe décisive qui maintient les blancs en haut du tableau. Ajoutez cinq buts et quatre passes décisives en début de parcours, un parcours avec la même incidence que Cristiano Ronaldo au début de la saison 2014/15.

français, qui depuis le départ du Portugais, il a pris les rênes de l’équipe de la capitale en zone offensive, la saison a commencé à un niveau stellaire : a participé à tous les matchs de LaLiga organisés jusqu’à présent et est devenu le leader aux côtés de Vinicius, qui inscrit quatre buts et une passe décisive.

9 – Avec cinq buts et quatre passes décisives, Karim Benzema 🇫🇷 est le deuxième joueur de @realmadrid à participer à neuf buts lors de ses quatre premiers matchs de la saison à @LaLiga au 21e siècle, après Cristiano Ronaldo 🇵🇹 dans le 14/15 (neuf buts). Spectaculaire. pic.twitter.com/koy6CH5nCp – OptaJose (@OptaJose) 12 septembre 2021

L’équipe de Carlo Ancelotti a commencé derrière au tableau d’affichage et a montré des signes de certaines déficiences défensives, mais Benzema et Vinicius ont tous deux jeté l’équipe sur le dos et ont fini par battre le Celta de Vigo, qui ne sait pas encore ce que c’est que de gagner, pour continuer en tête du classement avec l’Atlético de Madrid et Valence, également avec 10 points au casier.

Histoire du madridisme

Karim Benzema est déjà le joueur étranger qui a défendu l’élastique du Real Madrid le plus de matches avec un total de 563 apparitions, juste devant Marcelo (529) et Roberto Carlos (527). Il fait également partie du top 10 des joueurs historiques, derrière Antonio Camacho (577), qui occupe la huitième position du classement..

L’ex de Lyon enregistre un total de 284 tant et il fait également partie des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Il est déjà entré dans le top 5 il y a deux saisons et est en route pour traquer Santillana (290) et Di Stefano (308). Au sommet se trouvent Raúl González, avec 323 buts, et Cristiano Ronaldo (451), pratiquement le meilleur buteur de l’histoire du football.