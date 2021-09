Karim Benzema laisse Cristiano Ronaldo et Leo Messi sur la route

in

23/09/2021 à 11h41 CEST

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est devenu le joueur le plus décisif de l’équipe de Carlo Ancelotti en ce début de saison 2021/22 : il a participé à 15 des 21 buts en Liga. Aucun autre joueur n’avait eu un tel impact sur son équipe au cours des six premiers jours du 21e siècle, dépassant ainsi Cristiano Ronaldo et Leo Messi.

français, qui a récemment renouvelé jusqu’au 30 juin 2023 après plus d’une décennie au club, Il a pris les rênes au niveau offensif depuis le départ de Cristiano Ronaldo et est devenu un différentiel dans le jeu de l’équipe. Dans ce début, il a huit buts (les deux derniers contre le RCD Mallorca) et un total de sept passes décisives.

15 – Karim Benzema 🇫🇷 a directement participé à 15 buts en @LaLiga 21/22 (huit buts et sept passes décisives), le meilleur départ dans cet aspect de n’importe quel joueur après ses six premiers matchs de la saison dans la compétition au 21e siècle . Extraordinaire. pic.twitter.com/wEKNBwGgVC – OptaJose (@OptaJose) 22 septembre 2021

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est déjà le joueur étranger avec le plus de matches officiels (566) en cible et le cinquième meilleur buteur de l’histoire du club avec 287 réalisations.. Bientôt il dépassera Santillana (290) et son grand défi cette saison est de traquer Di Stefano (308) : il entrera dans le top 3 des buteurs de tous les temps s’il maintient ce rythme de but jusqu’à la fin de la saison.

Votre premier Soulier d’Or ?

Le rythme de but de Benzema en début de campagne le place en tête du combat individuel pour le Soulier d’Or, un trophée qu’il n’a jamais atteint dans sa carrière sportive. Il devance d’un point (8) Robert Lewandowski (7), vainqueur de la dernière édition avec aisance en inscrivant 41 buts, et Erling Haaland (7).

Depuis que Cristiano Ronaldo, pratiquement le meilleur joueur de l’histoire du Real Madrid, est parti pour la Juventus il y a deux saisons, l’attaquant a jeté l’équipe sur le dos et est la pièce la plus importante de l’équipement de Zidane à l’époque et actuellement par Carlo Ancelotti: a joué toutes les minutes possibles dans ce début.