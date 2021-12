Karim Benzema n’est plus qu’à neuf buts d’Alfredo Di Stefano

Qui aurait pensé que nous en arriverions à ce stade ? Cela semble être une discussion incroyable, mais en même temps, ce n’est pas si surprenant quand on regarde la forme éclair de Karim Benzema depuis trois ans maintenant.

Il y a trois ans, si vous nous aviez dit que Benzema surpasserait probablement Di Stefano, et probablement même Raul Gonzalez, nous ne vous croirions pas. Mais Benzema fait désormais partie des meilleurs attaquants de sa génération, et il ne fait aucun doute qu’il a rapidement gravi les échelons du classement du Real Madrid.

Avec son doublé hier soir à San Mames lors d’une victoire contre l’Athletic Club, Benzema compte désormais 299 buts. Actuellement, les trois premiers sont Cristiano Ronaldo (451), Raúl Gonzalez (323) et Alfredo Di Stéfano (308). En championnat, Benzema compte 207 buts et est également juste derrière Di Stefano qui en compte 216. Raul en compte 228 en championnat et Cristiano 312.

Benzema a mis l’équipe sur le dos encore et encore depuis le départ de Cristiano Ronaldo. C’est vraiment un privilège de le voir perdre la tête à ce stade de sa carrière.