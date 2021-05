Karim Benzema remporte l’Onze d’Or

Le magazine français Onze Mondial a décerné à l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema le prix du joueur Onze d’Or de l’année pour la saison 2020-2021. Le prix est voté par les lecteurs du magazine, qui ont voté massivement en faveur de Benzema. Benzema, qui a marqué 29 buts jusqu’à présent cette saison, a recueilli 47,3% des voix, devant le Lional Messi (20,1%) et Robert Lewandowski (11,3%).

«J’attendais depuis longtemps de revenir (en équipe de France)», Benzema a déclaré à Onze Mondial après avoir reçu le prix. «J’ai toujours travaillé et je n’ai jamais abandonné.

«Je veux vraiment être avec l’équipe de France, m’entraîner et jouer des matchs car c’est une équipe avec beaucoup de talent. Je veux jouer pour eux.

Cela a été toute une semaine pour Benzema, qui a non seulement remporté ce prix, mais a été convoqué en équipe de France juste à temps pour les Euros. (Nos propres Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete ont discuté de son ajustement aux côtés de Kylian Mbappe et Antoine Griezmann ici.)

«Je monte, monte et monte», Benzema a continué. «Je n’aime pas dire que je suis meilleur que les autres, mais j’essaie d’être inventif sur le terrain.»