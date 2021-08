Karim Benzema signe un nouveau contrat avec le Real Madrid

in

L’attaquant français Karim Benzema a signé une nouvelle prolongation de contrat d’un an avec le Real Madrid. Le nouveau contrat gardera le joueur de 33 ans au Bernabéu jusqu’en juin 2023.

Le contrat de l’international français devait expirer l’été prochain, mais il restera désormais dans la capitale espagnole pour une année supplémentaire. Cela signifie qu’il sera avec les 13 fois champions d’Europe jusqu’à l’âge de 35 ans après avoir rejoint le club en 2009 du côté français de Lyon.

Benzema : l’un des meilleurs attaquants du Real Madrid

Karim Benzema n’a pas toujours conquis les fans du Real Madrid. Cependant, ses statistiques le placent parmi leurs meilleurs attaquants de tous les temps.

Il est le cinquième meilleur buteur de tous les temps du club et n’a besoin que de dix buts supplémentaires pour dépasser Santillana avec 290 buts et 28 pour dépasser le légendaire Alfredo Di Stefano qui en compte 308. Avec encore deux ans au club, on peut s’attendre à ce que Benzema les surpasse tous les deux.

Le nouveau contrat est plus que mérité, car Benzema est devenu l’homme principal du Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Il a terminé meilleur buteur du club lors de chacune des trois dernières saisons. La saison dernière, il a marqué 23 buts et récolté neuf passes décisives en 34 matches de Liga. Lors du premier match de la saison du Real contre Alaves, il a marqué deux fois de plus, soulignant son importance pour Los Blancos.

Un autre renouvellement de contrat obtenu par le Real Madrid

En raison de la situation financière actuelle du Real Madrid, la fenêtre de transfert a été très calme selon leurs normes. Jusqu’à présent, la seule arrivée significative a été David Alaba du Bayern Munich. Même cela n’était que sur un transfert gratuit.

L’objectif cet été a été de lier les membres clés de leur équipe à de nouveaux contrats. Le renouvellement du contrat de Benzema suit les traces de Luka Modric, Lucas Vazquez, Nacho Fernandez, Dani Carvajal et Thibaut Courtois, qui ont tous signé de nouveaux contrats cet été.

Cependant, Marcelo, Isco et Gareth Bale n’ont pas encore renouvelé leurs contrats. Tous les trois pourraient quitter le Real gratuitement à l’expiration de leur contrat l’été prochain. C’est quelque chose que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, cherchera à éviter compte tenu de leur situation financière.

