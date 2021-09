Karim Benzema, synonyme d’un but en Ligue des champions

30/09/2021 à 12h55 CEST

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a marqué le seul but de la défaite au Santiago Bernabéu face au surprenant Sheriff Tiraspol lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.. Son premier but dans la meilleure compétition européenne rejoint ses huit en Liga pour devenir l’un des meilleurs buteurs du début de la saison 2021/22.

Le Français, qui n’a pas vu de porte contre Villarreal lors de son dernier match de championnat, Il a été le protagoniste de sept des neuf matchs disputés par l’équipe d’Ancelotti jusqu’à présent : il a inscrit neuf buts et sept passes décisives et est l’un des footballeurs les plus influents du football européen.. Avec le but contre le shérif, l’attaquant ajoute 17 saisons consécutives en voyant la porte en Ligue des champions.

17 – @Benzema 🇫🇷 est devenu le premier joueur de la @LigadeCampeones à marquer en 17 saisons différentes (16 pour Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi), et il l’a également réalisé consécutivement. Monsieur @realmadrid #RealMadrid #Ligue des Champions pic.twitter.com/FOyC1IZJK7 – OptaJose (@OptaJose) 28 septembre 2021

L’ancien joueur lyonnais est le joueur dans lequel le plus d’éditions de Ligue des champions a marqué au moins un peu devant d’autres figures de l’histoire du football comme Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo ou Leo Messi., qui n’ont pas dépassé, pour le moment, 16 saisons.

Un début de saison fulgurant

Benzema est sans aucun doute l’un des joueurs les plus en forme du football espagnol et européen. Le Français s’est hissé en tête du classement Soulier d’Or avec huit buts, un de plus qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski (7), qui complètent le podium, et trois de plus que Ciro Immobile (6).

L’attaquant a formé un duo de luxe avec Vinicius Junior en ce début de saison 2021/22 : entre les deux, ils ajoutent 14 des 22 buts au total que l’équipe a ajoutés entre toutes les compétitions, ce qui représente une paternité de 63,6%.