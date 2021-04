Karim contre Benzema: l’évolution de l’attaquant du Real Madrid

Karim Benzema a été dans une forme fulgurante en marquant huit buts lors de ses six derniers matchs – sa meilleure séquence de buts en tant que joueur du Real Madrid – soulignant ses prouesses offensives. La production de l’attaquant a atteint de nouveaux niveaux depuis 2018, coïncidant avec le départ de Cristiano Ronaldo. Le transfert du talisman à la Juventus signifiait que Benzema avait reçu les clés de l’attaque avec la liberté et la responsabilité de mener la ligne de front et d’être la principale option d’attaque.

Benzema a profité de l’occasion et a été impressionnant et dominant au cours des trois saisons depuis (2018-19 a été marqué par le malheur et un carrousel d’entraîneurs, donc 2019-20 est vraiment le moment où Benzema a commencé à prospérer sans aucun doute). Le contexte supplémentaire concernant la stagnation continue du Real Madrid et le manque de fluidité dans le troisième offensif signifie que ses contributions ont eu un poids supplémentaire.

Cela mis à part cependant, les statistiques brutes parlent d’elles-mêmes. Benzema a facilement surpassé ses contributions en termes de buts et d’assistance depuis la fin de la saison 2017-18. Après le transfert de Ronaldo, Benzema a désormais contribué à 107 buts (y compris les passes décisives) en 133 apparitions contre 84 en 131 au cours des trois saisons précédentes. Bien que son influence matérielle accrue sur le tableau de bord soit évidente, il est également intéressant de noter qu’en dehors d’une récente explosion et d’une hausse, Benzema maintenait quelque peu une tendance similaire même avant le transfert de Ronaldo.

Malgré les contributions écrasantes de Benzema à la version actuelle de Los Blancos, comparer la sortie du Français à l’attaquant principal précédent en regardant les trois dernières saisons de Ronaldo avec l’équipe montre à quel point ce dernier était d’un autre monde.

Ronaldo a contribué à un total de 171 buts époustouflants (!) Lors de ses 138 derniers matchs qui ont culminé en Ligue des champions 2018. Bien que la supériorité de Ronaldo soit connue, beaucoup souligneront souvent valablement les pénalités comme étant un élément de différenciation clé qui le favorise par rapport à Benzema, car Ramos est actuellement le tireur des pénalités désigné. En regardant les chiffres approximatifs, Ramos a marqué environ 18 pénalités depuis le départ de Ronaldo, tandis que les Portugais ont marqué environ 21 pénalités au cours des trois saisons incluses. Même en tenant compte des pénalités, le niveau de Ronaldo était tout simplement inégalé.

Benzema a presque doublé ses contributions au total des buts de l’équipe (42% contre 24%) depuis le transfert de Ronaldo.

Enfin, pour souligner à la fois «l’amélioration» de Benzema – comme marquer plus n’est pas uniquement une fonction de mieux jouer mais peut-être de s’adapter à un rôle différent – nous pouvons jeter un œil aux performances sans buts ni passes décisives. Avant le transfert de Ronaldo, Benzema a enregistré 73 matchs sans enregistrer de but / aide qui sont maintenant réduits à 61 à ce jour.

Ronaldo – grâce à sa grandeur et à ses pénalités qui auraient pu être un avantage – n’a enregistré aucun but / aide en seulement 46 matchs. Cependant, la statistique qui capture vraiment l’évolution de Benzema de manière offensive est qu’il a presque doublé ses contributions aux buts totaux de l’équipe (42% contre 24%) depuis le transfert de Ronaldo – ce qui est presque aussi élevé que la contribution du vainqueur du Ballon d’Or à cinq reprises en ses trois dernières saisons.