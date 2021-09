Karim Guerfi ​​: “Gago est un boxeur courageux, mais je savais que j’allais le battre”

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Du sud de la France, Karim Guerfi battu il y a quelques semaines Andoni Gago, arrachant le championnat d’Europe de plumes. Cet ennemi sportif de la boxe espagnole est, à 34 ans, un sacré globe-trotter depuis qu’il est passé professionnel en 2006. Avec un record de 30-5, 9 KO, vient une nouvelle motivation dans un poids dans lequel il n’avait jamais combattu avec des titres à pieu. Il a reçu ESPABOX pour nous raconter son histoire et son ressenti face à Gago.

-Salut, Karim. Merci d’avoir reçu ESPABOX après votre récente victoire sur le sol espagnol.

-Bonjour, allons-y avec ces questions.

-Peux-tu nous parler un peu de tes premiers pas dans la boxe et de ta carrière avant de passer au professionnalisme ?

-Je suis venu à ce sport parce que mon père et mon oncle étaient boxeurs. Je n’ai pas eu une grande carrière amateur, je n’ai fait que dix-sept combats. Mes premiers pas ont été très difficiles, puisque j’ai perdu mon premier match amateur par KO…

-En tant que professionnel, les choses sont très différentes. Jusqu’à votre douzième combat, vous aviez une fiche de 11-0, mais aucun KO. Est-ce un fait qui vous a inquiété ?

-Non, je n’avais pas peur de ne pas éliminer les premiers rivaux de mon palmarès. J’ai toujours travaillé de la même manière, et à ce jour je sais que, sans être invincible, je peux faire beaucoup de dégâts à mes rivaux.

-Vous avancez à un CV de 18-0 et votre première défaite arrive, contre Juan Carlos Reveco en Argentine. Quel souvenir gardez-vous du combat, des cartes qui vous ont donné le perdant et de ce dont vous aviez besoin pour gagner ?

-Le combat avec Reveco m’a appris ce qu’était la boxe au plus haut niveau. Je n’étais pas loin d’avoir réalisé un exploit en le battant, mais c’est son expérience qui a fait la différence. Je peux dire que j’ai beaucoup appris de ce combat.

“Le juge espagnol qui m’a donné un perdant avait une attitude pas très honnête”

-Votre carrière est devenue une petite montagne russe : vous gagnez un titre intermédiaire au Panama, vous perdez le championnat de France des poids coq, vous gagnez celui d’Europe, vous êtes détrôné par KO…

-Oui, ma carrière est un peu une montagne russe, totalement ; Je perds, la presse et le public disent que je suis fini, et puis je renaît de mes cendres comme le Phénix ; c’est l’histoire de ma vie sportive.

-Tu as une romance particulière avec la ceinture européenne, notamment avec la ceinture des poids coq. Vous l’avez remporté en trois étapes, la dernière en 2019.

-Le titre d’Europe a une saveur particulière pour moi, car c’est celui qui, avec mes performances, a écrit mon histoire. Alors maintenant, je suis si fier de l’avoir à nouveau conquis dans une autre catégorie de poids.

-Avant d’aller à ce cadeau, souvenons-nous de votre duel précédent. C’était très étrange de te voir perdre au premier tour contre Lee McGregor, est-ce ta défaite la plus douloureuse ?

-Cette défaite contre McGregor était plutôt un abandon de ma part, je n’ai pas bien supporté la perte de poids et je suis monté sur le ring sans aucune conviction. Il avait beaucoup souffert pendant la préparation.

-Et les montagnes russes dont nous avons parlé sont de retour, avec un nouveau triomphe le mois dernier. Encore un championnat d’Europe, mais dans ce cas au poids plume. D’après ce que vous avez souligné au sujet du poids, monter de deux catégories, jusqu’au stylo, n’a pas été un problème pour vous, mais une bénédiction.

-La catégorie plume est parfaite pour moi, car même devoir perdre du poids avant le combat, cela n’entraîne plus aucune souffrance pour moi.

-Comment vous êtes-vous préparé pour le combat du 13 août contre Andoni Gago ? Dites-nous, si vous le pouvez, la stratégie que vous aviez prévue.

-J’ai reçu un préavis de quatre semaines et je n’avais vraiment que trois semaines pour me préparer au combat. Je savais que Gago est un boxeur qui avance beaucoup, qui attaque et vient de l’avant, et la stratégie était assez simple : je devais donner des séries, combiner les coups à mon adversaire, et sortir rapidement de sa distance en bougeant comme je le sais comment faire.

“Avant de gagner Gago, j’avais prévu de prendre ma retraite”

– Que penses-tu de Gago, maintenant que tu l’as affronté ?

-Gago est un boxeur courageux, qui n’abandonne jamais, mais dès le début du combat je savais que j’allais gagner, même si le juge espagnol m’a grossièrement donné pour perdu.

-Et maintenant? 34 ans, Jordan Gill comme prétendant officiel à ce titre européen… Avez-vous l’intention de le défendre ou quelque chose de plus grand ?

– Je n’ai pas, ni eu en fait, de plan spécial prévu. Avant le combat contre Gago, je devais arrêter la boxe, mais je vais m’entraîner sérieusement pour affronter Jordan Gill.

A vous entendre dire cela, il semblerait que votre temps en boxe ne sera pas long. Combien plus vous voyez-vous boxer ? Votre condition physique est très bonne, mais vous êtes professionnel depuis quinze ans et avez été dans de nombreuses guerres.

-Je ne sais pas combien de temps il me reste en tant que combattant, mais tant que je suis à l’aise, motivé et avec le sentiment de vouloir boxer et de vouloir monter sur le ring, je serai là.

-Merci, Karim. Bonne chance pour votre avenir.

-Merci.