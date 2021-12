Karim ‘Traviesito’ Arce brillera devant ses fans exigeants

Ce vendredi 17 décembre, le courageux Mochitense Karim ‘Traviesito’ Arce reviendra à la charge à l’Auditorium Benito Juárez de son pays natal, dans un duel où il cherchera à reprendre le chemin de la victoire par des moyens puissants.

Le pugiliste exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il tiendra un duel de puissance à puissance dans la division des poids coq, et il n’a en tête que de faire plaisir à ses fans, qui attendent le maximum d’efforts des boxeurs Ahomenses.

Avec une marque de 18 victoires dont 8 via du chloroforme pur, le neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce, entre en action avec l’engagement non seulement de gagner, mais aussi de faire plaisir aux fans exigeants qui se rencontreront en le lieu par excellence pour les événements de boxe dans le « Terre des champions ».

Le plus jeune de la dynastie des érables est entré dans la salle d’entraînement complète, combinant avec des courses kilométriques de sa maison au port de Topolobampo, à plus de 20 kilomètres et qui se traduira par une excellente condition physique au moment de l’escalade. diamant.