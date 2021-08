Karina Banda est nerveuse à l’idée de présenter “Enamorándonos”

Après le départ d’Ana Patricia Gámez, une nouvelle présentatrice rejoint l’émission de téléréalité la plus romantique sur UniMás. À partir de ce lundi 16 août, Enamorándonos revient sur le petit écran et sera présenté par Karina Banda et Rafael Araneda. Karina a dit au revoir à El Gordo y la Flaca pour devenir la co-animatrice d’Enamorándonos. “Je n’aurais jamais imaginé que je serais dans une émission comme celle-ci”, a déclaré Karina dans une interview avec NowMismo.com. « J’aime beaucoup ça parce que chaque jour va être un défi différent, une aventure différente et qui n’aime pas l’amour. L’amour est le bonheur quand il y a de bonnes choses. Quand il y a une pause, pas tellement, n’est-ce pas. Eh bien, comme le dit Rafa, il doit y avoir tout ».

Ce qui sera en cette saison, ce sont les couples qui se préparent à atteindre l’autel. Aussi de nouvelles histoires d’amour, de nouveaux “amours”, des engagements et plus encore. Et qui de mieux que la gentille Karina pour présenter ces histoires. “Le public m’a choisi pour rester ici en accompagnant Rafa et tous les amoureux et amoureux”, explique Karina. « Il est important de partager ces histoires d’amour avec les téléspectateurs car il y en aura sûrement à la maison qui ne croiront plus en l’amour. Il y en a chez nous qui ont déjà perdu espoir. Et il y en aura à la maison qui ont besoin d’être distraits et de rester avec nous collés à la télévision en train de regarder des histoires qui, à la fin, sont réelles. Ce sont des histoires nouvelles et différentes de chacun de ceux qui participent au spectacle ».

Karina admire la grande énergie de son partenaire Rafael

Rafael en tant que présentateur est très spirituel. Il a extrêmement [mucha] une énergie dont je ne sais pas d’où il la tire et dont j’ai d’ailleurs besoin de très bien parler avec lui à ce sujet. C’est quelqu’un de très sensible qui vous fait passer du rire au cri. C’est un grand improvisateur, ce qui n’est pas facile.

Alors que Rafa nous a dit que “nous allons voir Karina devenir une femme qui nous divertira, qui nous fera rire, qui nous excitera, parce que c’est Enarmorándonos”.

Karina est nerveuse à l’idée de présenter un spectacle sans avoir de script

“Je me sens nerveux. Rafa m’a dit “Karina, tu dois t’amuser”, donc la clé est amusante. Laissez-vous aller et laissez couler… ce que je vais essayer de faire, mettez les nerfs de côté. Se concentrer pour la première fois, non pas sur un script, mais sur ce qui se passe autour de moi parce que dans mon travail, c’était généralement l’inverse. Oubliez ce qui se passe autour de vous et concentrez-vous sur votre script. Maintenant c’est le contraire. Voyons donc. Une aventure de plus ! », a exprimé Karina dans l’interview que vous pouvez voir ci-dessous. Et il a ajouté: «Je m’attends à de bonnes choses. J’espère que la réaction du public est positive. Ce que je suis venu faire ici, c’est m’amuser et j’espère ajouter au plaisir ».

Karina n’est pas fan de Bennifer

Puisque nous sommes sur le thème de l’amour et de la romance. Nous avons demandé à Karina qui était son couple célèbre préféré en ce moment et elle a clairement indiqué qu’elle n’était pas fan de Bennifer. “Mon couple célèbre préféré n’est pas Jennifer Lopez et Ben Affleck. À un moment donné, ils pourraient être mon couple préféré parce qu’à un moment donné, j’étais enthousiasmé par ce qui se passait. Mais après, je sens déjà qu’il a perdu son naturel. J’aime voir quand les choses sont naturelles et cela ne me semble pas si naturel. Mon couple célèbre préféré est Sebastián Rulli et Angelique Boyer aussi parce qu’ils sont amis. J’ai vu son amour de près, c’est un très bel amour. je les aime aussi [ellos] sur les réseaux sociaux ». Découvrez un amusant TikTok de Sebastian avec Angélique ci-dessous.

“Enamorándonos” lance sa troisième saison ce 16 août avec Karina Banda et Rafael Araneda

Karina Banda et Rafael Araneda présentent la troisième saison d’Enamorándonos ce lundi 16 août à 20 h HE, sur Unimás. “Je suis heureux et content de recommencer le chemin de Tomber amoureux en compagnie de Karina avec de nouveaux amants et de nouveaux amants, fléchés et fléchés, et nous allons avoir un nouveau mélange de nouvelles histoires d’amour qui nous surprendront et nous amuseront “, a-t-il dit. Rafael. « On a aussi la magie du mariage et ça fera partie des premières heures de ce nouveau départ de Falling in love. Il y a des ruptures comme la vie elle-même. L’amour, le manque d’amour et la rencontre et le désaccord ».