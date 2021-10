Karl Anderson et Doc Gallows parlent de la chaleur du Bullet Club avant l’épreuve de force IMPACT Bound for Glory

Peu de gens ont leur gâteau et le mangent aussi comme les Good Brothers dans la lutte professionnelle.

Karl Anderson et Doc Gallows ont remporté l’or dans le monde entier et sont actuellement deux des principaux groupes d’IMPACT Wrestling, mais sont également régulièrement présentés dans AEW.

Les Good Brothers sont les champions IMPACT Tag Team

Ce week-end à Bound for Glory, ils affrontent FinnJuice et l’équipe de Chris Bey et Hikuleo du Bullet Club, l’écurie qu’ils ont aidé à fonder.

Les champions de l’équipe IMPACT Tag se défendront contre certains des meilleurs du Nouveau Japon ce week-end, mais il y a eu un certain mépris de la part des membres actuels du Bullet Club envers ceux qui ont ouvert la voie ces derniers mois.

Une fois que la Super Elite a été formée à AEW, Tama Tonga en particulier, a exprimé sa colère contre le groupe qui a vidé ce que Bullet Club continue de faire.

Des gars comme les stars de la WWE AJ Styles et Finn Balor sont toujours chaleureusement accueillis par leurs anciennes cohortes du Bullet Club, alors pourquoi les stars IMPACT et AEW ne le sont-elles pas ? Les Good Brothers ont expliqué à Sid Pullar III pour talkSPORT la différence.

Tama Tonga [center] s’est opposé à la formation de la Super Elite

Doc Gallows : « Ces gars de New York ne peuvent rien faire. Ils sont coincés là. Nous sommes dans le monde. Nous avons ouvert la porte interdite. Et je pense qu’ils sont un peu énervés parce qu’à chaque fois que nous les voyons, nous leur rappelons qu’ils doivent nous envoyer leurs cartes de remerciement pour qu’ils puissent gagner leur vie et avoir une maison où vivre.

« Et ils doivent aussi nous envoyer de l’argent des redevances parce que si ce n’était pas pour nous, ce ne serait pas eux et ils ont juste besoin de l’envoyer. »

Karl Anderson : « Habituellement, quand les gens embrassent les gens dans le cul de New York, c’est parce que soyons honnêtes, ils veulent être à New York, n’est-ce pas ? »

Potence : « Et nous ne le faisons pas ! »

La Super Elite domine la lutte

Bien sûr, Gallows et Anderson avaient passé quatre ans à la WWE de 2016 à 2020 (ce qui n’était pas la première course de Gallows à la WWE), mais maintenant ils prospèrent dans le paysage ouvert de la lutte en dehors de la WWE avec IMPACT comme base.

Le duo dit que quels que soient les coups tirés sur les réseaux sociaux, ils aiment toujours le Bullet Club – à l’exception des coups qu’ils doivent leur infliger ce week-end.

Anderson a poursuivi: «Il n’y a jamais eu d’animosité avec nous. Nous avons toujours aimé le Bullet Club. Nous l’avons toujours fait et le ferons toujours.

«Ils ont commencé à nous lancer des coups de feu lorsque nous sommes passés à la télévision internationale avec AEW et à nouveau étreint nos amis qui pourraient avoir des problèmes avec les garçons Elite, mais nous ne le faisons pas.

Karl Anderson et Doc Gallows font les choses à leur manière

« Nous avons de bonnes relations avec tout le monde, donc c’est à eux de jouer. Et parce qu’ils ont de la chaleur avec nous, nous allons juste battre la merde des deux jeunes garçons du Bullet Club.

Regardez IMPACT Bound for Glory le samedi 23 octobre. Les fans en dehors des États-Unis peuvent commander le PPV sur FITE TV