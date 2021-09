Karl-Anthony Towns a perdu 50 livres après avoir contracté COVID-19 en janvier .

in

Karl-Anthony Towns, le centre des Timberwolves du Minnesota, s’est entretenu avec Sports Illustrated des difficultés qu’il a endurées au cours des saisons NBA 2019-20 et 2020-21 à la suite du deuil provoqué par la pandémie de COVID-19.

En 2020, COVID-19 a coûté la vie à sa mère, son oncle et cinq autres membres de sa famille. C’était le cauchemar d’une maladie pour Towns alors qu’il luttait contre le chagrin de perdre tant de famille, en particulier sa mère.

2021 depuis le début n’a pas été beaucoup plus facile pour les villes. Le 15 janvier, Towns a été testé positif au COVID-19. Il a été mis en quarantaine pendant quelques semaines et a même été soigné dans un hôpital. Au moment où Towns a rejoint son équipe le 1er février, il avait perdu 50 livres.

Karl-Anthony Towns a perdu 50 livres après avoir contracté COVID-19. Il a pensé à s’éloigner du jeu et a eu les symptômes d’une attaque de panique lorsqu’il a été autorisé pour la première fois à voyager avec les Timberwolves. Sur ce que Towns a vécu et où il se trouve maintenant https://t.co/5yhvNV8RQi – Michael Pina (@MichaelVPina) 27 septembre 2021

Après avoir raté seulement cinq matchs au total au cours de ses quatre premières saisons, Towns a raté 37 matchs en 2019-2020 et 22 de plus en 2020-21, un départ abrupt pour l’un des joueurs les plus régulièrement disponibles de la NBA.

Towns aura 26 ans en novembre et – endurci par les épreuves et les tribulations de deux saisons tumultueuses – semble prêt à aller de l’avant et à laisser ses problèmes derrière lui.

«Je me dis ‘Je suis prêt. Si nous devions commencer aujourd’hui. Je suis plus que préparé. Je suis mentalement prêt à aller au Minnesota, vivre dans le Minnesota, jouer à ce jeu de basket-ball. J’ai travaillé énormément pendant cette intersaison. J’ai travaillé non seulement sur mon corps, mais juste sur moi », a déclaré Towns dans son interview avec Sports Illustrated. “Je pense que j’ai trouvé un peu de réconfort dans l’endroit où ma vie est en ce moment.”

Lundi après-midi, Towns s’est entretenu avec la presse lors de la journée des médias des Timberwolves, où il a été interrogé sur le fait que l’équipe était presque entièrement vaccinée et ce qu’il ressentait à propos des autres joueurs de la NBA qui s’étaient exprimés sur le fait de ne pas se faire vacciner. Il a souligné que c’est le choix de tout le monde de se faire vacciner, mais il en a marre que les gens inventent des excuses qui n’ont aucun sens, à l’instar de ce qu’il a exprimé sur Twitter il y a quelques semaines.

Chaque jour, je vois une nouvelle excuse pour laquelle les gens ne se font pas vacciner. Tu commences à faire preuve de créativité avec ces « raisons » et c’est en fait vraiment drôle. – Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 15 septembre 2021

«Je suis très reconnaissant envers ces deux joueurs qui se présentent et qui savent évidemment que tout est un choix. Je n’enlèverai jamais le choix à personne. Je peux fortement suggérer quelque chose », a déclaré Towns. “Merci à ces joueurs d’avoir vu à quel point c’était important pour moi et cette organisation qu’ils aillent de l’avant.”