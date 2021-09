Karl-Anthony Towns défend la transformation corporelle de Jordyn Woods, “C’est tout naturel”

in

– Jordyn’s a également répondu aux critiques et fait écho à bon nombre des mêmes points que KAT a fait … insistant sur le fait que la remise en forme lui a sauvé la vie, surtout après avoir fait face à la dépression et à la perte de son père il y a 5 ans.

Jordyn dit: “S’entraîner est devenu ma thérapie et mon économie.” Elle ajoute que sa plate-forme de fitness est pour tout le monde mais ne garantit pas que “vous me ressemblerez” … mais elle l’a lancée pour les personnes qui peuvent avoir du mal comme elle l’était.

Elle conclut… “S’entraîner m’a sauvée et je voulais que tout le monde sache que nous commençons tous quelque part. Vous êtes belle quel que soit le poids, la forme ou la taille, mais vous n’êtes pas seule.”

Villes de Karl-Anthony s’éteint sur tous les trolls qui dénigrent son GF Bois de Jordyn‘ transformation corporelle récente… disant qu’il l’a personnellement vue mettre au travail – et c’est TOUT naturel.

Woods a été au centre de terribles critiques sur les réseaux sociaux cette semaine après avoir publié une photo avant et après de son parcours de remise en forme … certains affirmant que son nouveau look avait été fabriqué.

Mais, KAT n’a aucune de ces discussions … abattant toute idée Woods est passé sous le couteau dans une diatribe passionnée sur Twitter jeudi.

« Est-ce que nous disons que les femmes ne peuvent pas travailler dur et transformer leur corps ? » Les villes ont dit il y a quelques minutes. “J’ai VU le travail acharné et j’ai vu les résultats et croyez-moi, c’est tout naturel.”

“Depuis qu’elle a 10 ans, les gens traitent cette femme de vilaines choses à cause de son poids et au lieu de laisser Internet diriger sa vie, elle s’est mise au travail et a changé toute sa vie. LE FITNESS L’A SAUVE LA VIE !”

Towns dit qu’il ne va pas s’abaisser au niveau des trolls et répondre avec haine.

KAT – qui sort officiellement avec Woods depuis environ un an – envoie également une note d’amour personnelle à son bae … l’appelant sa reine, son rock et tout.

“Cette photo de comparaison, comme je vous l’ai dit avant de la publier, va aider beaucoup de gens, en particulier les jeunes filles qui pensent qu’elles ne pourront jamais atteindre le corps que vous avez acquis NATURELLEMENT.”

