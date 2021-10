Karl-Anthony Towns détaille la bataille COVID de maman avec Taraji P. Henson dans un clip exclusif

Karl-Anthony Towns a parlé de la bataille COVID-19 de sa mère avec Taraji P. Henson dans le dernier épisode de Peace of Mind with Taraji. PopCulture.com a obtenu un clip exclusif de l’émission Facebook Watch, qui est diffusée tous les lundis à 12 h HE. Dans le prochain épisode qui sera diffusé ce lundi, Henson a interrogé la superstar de la NBA sur sa mère, décédée des complications du COVID-19 en avril 2020.

« Personne ne savait vraiment ce qu’ils faisaient », a déclaré Towns dans le clip. Interrogé sur le fait d’emmener sa mère à l’hôpital et de ne pas pouvoir y aller, Towns a déclaré: « C’était difficile parce que je lui parlais toute la journée, tous les jours. En tant que fils et quelqu’un qui l’aime si tendrement, je l’ai juste fait ‘ Je ne voulais pas la voir souffrir. J’essayais juste de faire tout mon possible pour qu’elle soit à l’aise et qu’elle guérisse plus rapidement. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir.

« … La seule chose que je sais à propos de cette femme, c’est que nous sommes connectés. Et je sais qu’elle a encore beaucoup de combat en elle », a-t-il poursuivi. « Il n’y a aucun moyen que vous me disiez qu’elle est proche de ce point. Nous avons fait quelques mouvements, nous l’avons sortie de l’hôpital et l’avons placée dans un meilleur hôpital. COVID provoque beaucoup de gonflement, et le gonflement est ce qui a eu ma mère … Elle a eu un caillot de sang le jour où elle allait être retirée du ventilateur. »

La mère de Towns, Jacqueline Cruz-Towns, avait 58 ans lorsqu’elle est décédée. Le père de Karl-Anthony Towns, Karl Towns Sr., a également été hospitalisé pour COVID-19. « Jackie était beaucoup de choses pour beaucoup de gens – une épouse, une mère, une fille, une grand-mère, une sœur, une tante et une amie », a déclaré le communiqué de la famille Towns, selon l’Associated Press. « Elle était une incroyable source de force; une personne fougueuse, attentionnée et extrêmement aimante qui a touché tous ceux qu’elle a rencontrés. Sa passion était palpable et son énergie ne sera jamais remplacée. »

Karl-Anthony Towns a été repêché par les Minnesota Timberwolves n ° 1 au classement général de la NBA en 2015. Et bien que les Timberwolves n’aient participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires au cours des six saisons de Towns avec l’équipe, il a été l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Il a remporté le prix de la recrue de l’année en 2016 et a été sélectionné pour participer au match des étoiles en 2018 et 2019.