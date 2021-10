Karl-Anthony Towns dit que Jordyn Woods a aidé la star de la NBA à faire face à la mort de sa mère

Villes de Karl-Anthony dit Bois de Jordyn lui a permis de traverser le moment le plus sombre de sa vie … en reconnaissant au modèle de l’avoir aidé à faire face à la perte soudaine et tragique de sa mère.

La star des Minnesota Timberwolves a félicité sa petite amie à plusieurs reprises sur Taraji P. Henson‘s « Tranquillité d’esprit avec Taraji » show … expliquer Woods signifiait tout pour lui après la mort de sa mère de COVID-19 en avril 2020.

« Une femme qui comptait tellement pour moi dans ma vie a quitté ma vie pour être remplacée par une autre femme pour prendre cette place », a déclaré KAT à propos de sa mère et de Woods.

« J’ai l’impression que d’une certaine manière, quand ma mère est décédée, elle s’est dit : ‘Je ne vais pas te laisser tranquille. Je vais m’assurer que tu saches avec qui tu es censé être.' »

Towns a déclaré que parce que Woods avait fait face à une tragédie similaire – elle a perdu son père il y a plusieurs années – il a utilisé son épaule pour lui permettre de traiter la blessure.

« Je me suis appuyé sur elle parce qu’elle est l’une des seules personnes à savoir comment je me sentais et ce qui se passait », a déclaré KAT. « Parce qu’elle était très proche de son père, tout comme j’étais très proche de ma mère. »

KAT et Jordyn n’ont officiellement commencé à sortir ensemble que vers septembre 2020, près de cinq mois après Décès de la maman de KAT, mais il est clair que le lien qu’ils ont formé après sa mort les a poussés à entrer dans leur relation amoureuse.

Et, ils sont presque inséparables depuis, passant des vacances partout dans le monde, parlant avec enthousiasme l’un de l’autre… et, comme ce fut le cas avec L’anniversaire de Jordyn le mois dernier, arrosant chacun de cadeaux coûteux.