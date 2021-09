Karl-Anthony Towns est au même niveau que Jokic et Embiid

Avoir une grande confiance en soi est quelque chose de non négociable pour devenir une star de la NBA, et cela semble être plus que suffisant Villes de Karl-Anthony. Dans des déclarations recueillies par SportsYahoo, le jeune centre de Loups des bois du Minnesota Il n’a pas hésité à revendiquer sa grandeur et à se placer à la hauteur des meilleurs centres de la ligue. “Le simple fait qu’ils me demandent si je suis à ce niveau je ne comprends pas. Je sais parfaitement où je suis et je le montrerai, malgré l’instabilité qui a marqué toute ma carrière jusqu’à présent”, déclare un joueur qui veut être un protagoniste sur votre ordinateur.