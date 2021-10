Karl-Anthony Towns exprime une critique brutale des Timberwolves

Les Timberwolves du Minnesota sont tombés face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans 107-98 lundi soir.

Étant donné que ces deux clubs de baseball ont récemment été liés dans des rapports faisant état d’un commerce à succès, les enjeux étaient un peu plus élevés que la normale dans celui-ci.

L’un des problèmes du Minnesota en ce moment est le manque d’identité. Et récemment, Karl-Anthony Towns a souligné plutôt carrément que quelque chose devait être réparé.

« Lorsque vous construisez une identité, nous n’en avons évidemment pas, pour être très honnête en NBA », a déclaré Towns dans une interview avec Jon Krawczynski de .. « Mais si vous voulez en construire un, cela va prendre un certain temps où vous devrez jouer votre jeu même lorsque les gens ne comprennent pas comment nous jouons. »

La ténacité défensive, évidemment, est la clé.

« Vous essayez d’être physique défensivement, en particulier, donc si nous allons avoir une petite faute ici et là sur la physique et la construction de notre identité et de notre culture, alors cela doit être ce que c’est », a ajouté Towns.

Lundi, l’autre grande star du Minnesota, Anthony Edwards, a suggéré que la défaite des Pélicans était un signal d’alarme.

« Réveil à coup sûr. Verrouillage. Verrouillez le putain dedans », a déclaré Edwards, par Krawczynski. « Tout le monde qui vient ici pense que c’est agréable de jouer avec les Pélicans. Oupé notre cul. Maintenant, nous sommes à nouveau dos au mur. Nous devons nous réveiller.

Cela va être une grande année pour le Minnesota. L’équipe était considérée comme un favori pour acquérir Ben Simmons des 76ers de Philadelphie à un moment donné, mais le refus inébranlable du front office d’inclure un joueur spécifique a annulé l’accord potentiel.

Cette incapacité à décrocher un autre All-Star associée au scandale sexuel désordonné et embarrassant de la franchise au cours de l’intersaison a renforcé la nécessité de gagner dès que possible. Parce que s’ils ne le font pas, attendez-vous à ce que les bavardages concernant un commerce de villes deviennent de plus en plus forts.

Un prétendant au championnat fait déjà le tour des eaux comme un requin, dans l’espoir de voler Towns. Si cette saison finit par échapper aux Wolves, ne soyez pas surpris si les discussions sur un accord potentiel commencent à s’intensifier.

