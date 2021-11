Karl-Anthony Towns frustré gifle un fan au match des Grizzlies (vidéo)

Les Timberwolves du Minnesota ont réussi à tâtonner ce qui ressemblait à une victoire garantie lundi soir.

Malgré une avance de 16 à un moment donné au quatrième quart, Karl-Anthony Towns et les Timberwolves ont fait exploser cette avance et ont finalement perdu 125-118 en prolongation.

Alors que la perte stupéfiante du Minnesota était remarquable, ce sont finalement les actions de Towns dont tout le monde a parlé mardi matin. Et pas à cause de ce qu’il a fait pendant le match lui-même.

Alors que Towns and the Wolves quittaient le sol, on pouvait voir un fan des Grizzlies les narguer. Cela ne s’est pas bien passé.

Villes, ont répondu, en faisant ceci:

Ce n’est évidemment pas le premier échange joueur-fan de la saison NBA. Rajon Rondo a menacé de tirer sur un fan sur le terrain plus tôt cette année. Russell Westbrook a également giflé un fan à une occasion, tout en se lançant dans une altercation verbale avec un autre à une autre occasion.

Cela devient un phénomène bien trop courant.

De toute évidence, Towns est frustré. Le Minnesota aurait dû gagner lundi soir. Au lieu de cela, l’équipe est maintenant 3-6 sur l’année et semble se diriger vers une autre saison décevante.

Compte tenu de l’avertissement audacieux que Towns a offert à ses rivaux pendant l’intersaison, il s’agit sans aucun doute d’une tournure des événements embarrassante.

Cela étant dit, ce qu’il a fait lundi était inapproprié. Et la ligue devrait intervenir et s’assurer qu’il comprend cela.

