Karl-Anthony Towns : « Je suis le meilleur centre de tir de l’histoire »

Loups des bois du Minnesota n’a pas connu le meilleur premier tiers de la saison de NBA des dernières années, mais pas la pire non plus. La franchise de Minneapolis est actuellement en 9e position de la Conférence Ouest avec une fiche de 14-15, et avec de bonnes chances de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Le trio d’étoiles Villes de Karl-Anthony, D’Angelo Russell et Anthony Edwards semblent enfin se caler au sein même de la NBA, et tout indique que cette équipe a un avenir très prometteur devant l’objectif d’atteindre le premier ring de son histoire.

Le moral de cette équipe est actuellement très élevé. Sans aller plus loin, Karl-Anthony Towns lui-même, dans une déclaration au milieu ., s’est montré très positif et sûr de lui, au point d’assurer la phrase suivante : « Je suis le meilleur centre de tir de l’histoire de la NBA, c’est un fait. . «

Les statistiques le soutiennent

Towns est à 24,4 points par match cette saison, et la réalité est qu’il se comporte remarquablement bien en tirant depuis le périmètre. Selon les statistiques de la NBA, le joueur des Timberwolves tire en moyenne 42% sur 3s.

C’est la deuxième meilleure note de sa carrière (la première était de 42,1% lors de la saison 2017/18), contrairement à cette année, il tente presque deux fois plus de triples par match (5,8) que ceux qu’il a lancés lors de cette campagne (un total de 3,5 tentatives). par match).