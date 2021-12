Karl-Anthony Towns offre une Porsche à Jordyn Woods à Noël

Karl-Anthony Towns était peut-être loin de sa petite amie Jordyn Woods à Noël cette année, mais la star des Timberwolves a rendu les vacances super douces.

Jordyn Woods montre samedi son cadeau de Noël de son petit ami Karl-Anthony Towns, une Porsche.Instagram

Samedi, Woods a révélé que Towns lui avait offert une Porsche, entre autres produits de luxe, pour Noël, quelques jours après que la jeune femme de 26 ans est entrée dans les protocoles de santé COVID-19 de la NBA.

« WTF !! J’ai pensé que la nuit dernière était suffisante et puis je me suis réveillé avec ça !! Mon Père Noël pour toujours !! Je t’aime @karltowns !! Je suis sans voix!! Tu ne manques jamais de me faire sentir comme une reine ! WTF THE BROWN dont nous avons parlé !?!? Avec l’or rose aussi !?!?” Woods s’est exclamé sur Instagram.

En plus d’une Porsche, Karl-Anthony Towns a également semblé offrir à Jordyn Woods une pièce de Louis Vuitton.Instagram Jordyn Woods sourit le jour de Noël avec sa nouvelle Porsche de son petit ami Karl-Anthony Towns.Instagram

« Je suis tellement triste que c’est la deuxième année consécutive que le covid nous empêche d’être ensemble à Noël mais votre présence s’est fait sentir », a-t-elle poursuivi.

Towns, qui a célébré son premier anniversaire de rencontre avec Woods, 24 ans, en mai, a offert à son amie modèle une Porsche Taycan, qui peut commencer à 82 700 $, par site Web de Porsche.

Woods a ensuite exprimé sa gratitude pour Towns dans une autre histoire Instagram, en plaisantant: « Je pense que je dois poser la question. »

Jordyn Woods s’est rendue sur Instagram le samedi 25 décembre 2021 pour exprimer sa gratitude à son petit ami Karl-Anthony Towns.Instagram

« Jk, je ne suis pas à propos de cette vie mais pour de vrai wtf @karltowns », a écrit Woods, auquel Towns a répondu: « Plie le genou !!! » en référence à « Game of Thrones ».

Towns a également révélé sur Instagram que lui et Woods avaient déballé virtuellement leurs cadeaux, cette dernière croisant les doigts pour un Noël sans COVID en 2022.

Karl-Anthony Towns et sa petite amie Jordyn Woods ont célébré Noël virtuellement le samedi 25 décembre 2021.Instagram

« Mon Père Noël peut être séparé pendant deux années consécutives à cause de ce virus !! Mais pas encore l’année prochaine », a-t-elle commenté sur son post.

Towns a perdu plusieurs membres de sa famille à cause de COVID-19, dont sa mère, Jacqueline Cruz. Lors d’une apparition en octobre 2021 sur « Peace of Mind with Taraji » de Facebook Watch, Towns a révélé à l’hôte Taraji P. Henson comment Woods l’avait aidé à traverser une période difficile.

« Je me sens, d’une certaine manière, quand ma mère est décédée, elle a dit: » Je ne vais pas te laisser seule. Je vais m’assurer que vous sachiez avec qui vous êtes censé être », a déclaré Towns.

La star des Timberwolves, Karl-Anthony Towns, le vendredi 17 décembre 2021..

Woods, qui a perdu son père d’un cancer en 2017, a également compris comment Towns « se sentait ».

« Je me suis appuyé sur elle parce qu’elle est l’une des seules personnes à savoir ce que je ressentais et ce que je vivais parce qu’elle était très proche de son père, tout comme j’étais très proche de ma mère », a déclaré Towns.

Woods and Towns a rendu leur relation publique en septembre 2020.