Karl-Anthony Towns, pleurant sa mère qui est restée dans le coma après avoir contracté le Covid-19

La mère des villes dans le coma du coronavirus 0:27

(CNN espagnol) – La star de la NBA, Karl-Anthony Towns, exhorte les gens à prendre le coronavirus au sérieux.

Le joueur des Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a partagé une vidéo émouvante sur Instagram sur la lutte de sa mère pour survivre après avoir contracté le coronavirus covid-19. Towns espère encourager les autres à prendre des précautions pour arrêter sa propagation.

Escrimeur: Sans tarder, Tokyo 2020 aurait perdu la qualité 2:28

Sa mère est dans un coma médicalement induit et connectée à un respirateur, selon le joueur d’origine dominicaine.

«Cette maladie ne doit pas être prise à la légère. Protégez votre famille, vos proches, vos amis, vous-même. Pratiquez la distanciation sociale. S’il vous plaît, ne soyez pas dans des endroits bondés, cela ne fait qu’augmenter vos chances de contracter cette maladie, et cette maladie … est mortelle.

En outre, le joueur des Timberwolves a déclaré qu’il y a une semaine, il avait appris que ses parents ne se sentaient pas bien et les a exhortés à consulter immédiatement un médecin. Après des jours sans amélioration, ils sont allés à l’hôpital.

Son père était mis en quarantaine à la maison, mais sa mère empirait. Le personnel de l’hôpital a tout fait pour contrôler son état.

Le joueur de Utah Jazz Donovan Mitchell, qui a reçu un diagnostic de coronavirus il y a deux semaines, a tweeté son soutien. « Restez fort @KarlTowns Dieu est avec vous. »

Avant que ses parents ne tombent malades, Towns a annoncé qu’il ferait un don de 100000 dollars à la clinique Mayo pour aider l’effort de détection des coronavirus.

«J’espère que nous pourrons combattre ce virus plus rapidement et plus efficacement en augmentant les capacités de test et la disponibilité et la réponse globale au COVID-19 de la Mayo Clinic. C’est pourquoi je vais faire un don de 100 000 $ pour soutenir ces efforts. Merci aux travailleurs de la clinique Mayo et à tous les agents de santé qui sont là 24 heures sur 24 pour nous aider. Vous êtes nos héros. Nous sommes tous dans le même bateau, nous allons nous protéger et protéger la communauté qui nous entoure », a-t-il écrit.