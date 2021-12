Karl-Anthony Towns riposte à Draymond Green pour ses critiques

Karl-Anthony Towns a évoqué des émotions brutes de divers joueurs de la NBA cette semaine avec des commentaires apparemment anodins.

Au cours d’une session de jeu vidéo, on a posé une question à Towns sur la façon dont il percevait la star des Lakers de Los Angeles, Russell Westbrook.

Les villes ont répondu honnêtement à la question.

Cela ne convenait pas à beaucoup de gens – y compris la star des Golden State Warriors, Draymond Green.

En réponse à Towns suggérant avec précision que Westbrook est un joueur très talentueux qui cherche définitivement à améliorer ses statistiques, Green a offert une réfutation cinglante :

Lorsque Towns a eu vent de ce que Green avait dit, il a refusé de reculer. Au lieu de cela, il a offert une réponse très réfléchie et mesurée :

« Je ne savais pas que j’étais l’entraîneur », a-t-il déclaré. « J’étais l’entraîneur ? On m’a dit d’être dans le match avec deux minutes de retard sur 20 et je suis l’entraîneur ? Suis-je l’entraîneur ? Oh merde, je suis Bill Russell. Mesdames et messieurs, je suis Bill Russell. J’ai oublié que j’étais Bill Russell aussi.

«Mais bon écoute, une sacrée équipe. Je ne suis pas là pour rien faire de toutes ces conneries irrespectueuses et tout ça. Non, je ne suis pas là pour faire tout ça. Je reçois des fleurs.

Aïe. https://t.co/CGV5EH0EZQ – Jeu 7 (@game7__) 28 décembre 2021

Les actions de personne dans ce cas particulier ne sont surprenantes. Towns n’hésite jamais à offrir ses opinions honnêtes – comme en témoigne ce qu’il a dit à propos de la star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving. De même, Green a toujours quelque chose à dire.

Espérons que maintenant que les deux parties ont abordé cette question, cela peut simplement mourir pour de bon et tout le monde peut passer à autre chose.

